Son dakika: Merakla bekleniyordu! TFF ve Kulüpler Birliği'nin toplantısından karar çıktı! Yeni sezonda yabancı kuralı değişecek mi?

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala yeni sezon için de çalışmalar devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı, gelecek sezon uygulanacak olan yabancı kuralı için toplantıda bir araya geldi.

MEVCUT KURAL DEVAM EDECEK

Sabah'ın haberine göre saatler süren toplantının ardından mevcut kuralın bir yıl daha devam etmesine karar verildi. Haberde mevcut 14 yabancı durumunun (8+3) 1 yıl daha sürmesi ortak fikrine varıldığı belirtildi.

TFF'nin hazırlayıp daha önce kulüplerle paylaştığı 5 yıllık yeni sınırlama, teşvik ve düzenlene planının TFF seçimi sonrası daha ayrıntılı değerlendirilmesi kararının çıktığı kaydedildi.

Yabancı kuralı için alınan 1 yıllık uzatma kararı pazartesi veya salı günü resmi olarak duyurulacağı belirtildi.

