SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Son dakika: Merakla bekleniyordu! TFF ve Kulüpler Birliği'nin toplantısından karar çıktı! Yeni sezonda yabancı kuralı değişecek mi?

Son dakika: Merakla bekleniyordu! TFF ve Kulüpler Birliği'nin toplantısından karar çıktı! Yeni sezonda yabancı kuralı değişecek mi?

12.05.2023 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı, gelecek sezonda uygulanması beklenen yabancı kuralı için bir toplantı gerçekleştirdi. Saatler boyu süren görüşmenin ardından sonuç belli oldu. Toplantı sonrasında mevcut kuralın bir yıl daha devam etmesine karar verildiği kaydedildi. İşte detaylar...

Son dakika: Merakla bekleniyordu! TFF ve Kulüpler Birliği'nin toplantısından karar çıktı! Yeni sezonda yabancı kuralı değişecek mi?

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala yeni sezon için de çalışmalar devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı, gelecek sezon uygulanacak olan yabancı kuralı için toplantıda bir araya geldi.

MEVCUT KURAL DEVAM EDECEK

tff

Sabah'ın haberine göre saatler süren toplantının ardından mevcut kuralın bir yıl daha devam etmesine karar verildi. Haberde mevcut 14 yabancı durumunun (8+3) 1 yıl daha sürmesi ortak fikrine varıldığı belirtildi.

6035bbf570f64d3db3c8ce27b7372e81

TFF'nin hazırlayıp daha önce kulüplerle paylaştığı 5 yıllık yeni sınırlama, teşvik ve düzenlene planının TFF seçimi sonrası daha ayrıntılı değerlendirilmesi kararının çıktığı kaydedildi.

Yabancı kuralı için alınan 1 yıllık uzatma kararı pazartesi veya salı günü resmi olarak duyurulacağı belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dev maç öncesi açıklandı! Yıldız isim oynayamayacakDev maç öncesi açıklandı! Yıldız isim oynayamayacak
Fenerbahçe'de Arda Güler iddialara son noktayı koydu! ''5 milyon euro'ya...''Fenerbahçe'de Arda Güler iddialara son noktayı koydu! ''5 milyon euro'ya...''
Türkiye gündemine oturdu! Sergen Yalçın ve Fenerbahçe...Türkiye gündemine oturdu! Sergen Yalçın ve Fenerbahçe...
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Süper Lig Kulüpler Birliği son dakika haberler son dakika haberleri tff yabancı kuralı dakika haberleri spor toto ak verildi spor tot n dakika haberleri spor to devam edecek

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Meral Hanım'ı masaya döndüren de...

Erdoğan: Meral Hanım'ı masaya döndüren de...

Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti

Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti

Dursun Özbek'ten canlı yayında müjde! ''Volkan Demirel ile konuştum ve teklif ettim''

Dursun Özbek'ten canlı yayında müjde! ''Volkan Demirel ile konuştum ve teklif ettim''

F.Bahçe'den ezeli rakibe... Geri dönüyor!

F.Bahçe'den ezeli rakibe... Geri dönüyor!

Dev maç öncesi açıklandı! Yıldız isim oynayamayacak

Dev maç öncesi açıklandı! Yıldız isim oynayamayacak

Menajerinden açıklama geldi! 'Geri dönecek!'

Menajerinden açıklama geldi! 'Geri dönecek!'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çevresindekilere aldırmadan dini bölgede tuvaletini yaptı

Çevresindekilere aldırmadan dini bölgede tuvaletini yaptı

Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında çıktı! “Bizi öldürmeye çalıştı”

Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında çıktı! “Bizi öldürmeye çalıştı”

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Dondurmanının kapağını açıp yaladılar! Sonra rafa geri koydular

Dondurmanının kapağını açıp yaladılar! Sonra rafa geri koydular

Yapay zeka versiyonunu yarattı! 1000 tane sevgilisi oldu

Yapay zeka versiyonunu yarattı! 1000 tane sevgilisi oldu

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.