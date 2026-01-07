SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

SON DAKİKA: Mert Günok 10 yıl sonra Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte sözleşme süresi

Son dakika... Beşiktaş ile yollarını ayıran kaleci Mert Günok Fenerbahçe'ye 2.5 yıllık imza attı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Mert Günok 10 yıl sonra Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte sözleşme süresi
Berker İşleyen

Fenerbahçe formasıyla önemli bir kariyer inşa ettikten sonra 2015 yılında Bursaspor'a, ardından Başakşehir'e transfer olan tecrübeli kaleci, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş forması giymeye başlamıştı.

2.5 YILLIK ANLAŞMA

SON DAKİKA: Mert Günok 10 yıl sonra Fenerbahçe ye geri döndü! İşte sözleşme süresi 1

Mert Günok bugün attığı imza ile yaklaşık 10 yıl sonra yeniden Fenerbahçe'ye döndü. Sağlık kontrolünden geçen tecrübeli kaleci 2.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

10 YIL SONRA DÖNDÜ

Yaklaşık 10 yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye dönen Mert Günok, Samandıra'da ilk idmanına yarın çıkacak. Milli takım ve oynadığı tüm takımlarda önemli kurtarışlar yapan, topu oyuna iyi sokmakla ünlenen 35 yaşındaki tecrübeli isim 2028 yılı haziran ayına kadar Sarı-lacivertli formayı giyecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Manchester United'dan Türkiye'ye geldi! Transfer bittiManchester United'dan Türkiye'ye geldi! Transfer bitti
108 teknik sorumlu ve 104 menajer PFDK'ya sevk edildi!108 teknik sorumlu ve 104 menajer PFDK'ya sevk edildi!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika beşiktaş fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Daha başlamadan final çanları çalıyor! Kanal D kararını verdi

Daha başlamadan final çanları çalıyor! Kanal D kararını verdi

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı yüzde 20’ye düşürüldü

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı yüzde 20’ye düşürüldü

Bugün ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

Bugün ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.