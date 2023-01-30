Son dakika: Mert Müldür için düğüm çözülüyor! Galatasaray derken, Fenerbahçe bitiriyor! Kilit faktör: Osayi-Samuel...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de kızışan zirve yarışı, transfere de sıçradı. 48 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe daha önceki yıllarda olduğu gibi bir kez daha transferde karşı karşıya geldi. Ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte kadrolarını güçlendirmeye başlayan iki takım milli futbolcu Mert Müldür'ü transfer etmek istiyor.

KAAN AYHAN RESMEN AÇIKLANDI

Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Bitexen Giresunspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray, karşılaşmanın hemen ardından Sassuolo'dan Kaan Ayhan transferini açıklamıştı.

MERT MÜLDÜR İÇİN DE MASADAYDI

Sarı - kırmızılıların aynı takımda forma giyen Mert Müldür için de masada olduğu iddia edilmişti.

FENERBAHÇE'DEN HAREKAT

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe de milli futbolcu için devreye girdi. Sarı - lacivertlilerin Osayi-Samuel'i Crystal Palace'a satması durumunda Mert Müldür için yüksek bir teklifte bulunacağı kaydedildi.

SASSUOLO'NUN TALEBİ

Sassuolo'nun Mert Müldür için 3,5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.

KÜÇÜKLÜKTEN FENERBAHÇELİ

Takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mert Müldür ve ailesinin Fenerbahçe'yi desteklediği de aktarıldı.

Bu sezon boyunca sakatlıklarla boğuşan Müldür, Sassuolo formasıyla 2 maça çıktı. 23 yaşındaki futbolcu, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

