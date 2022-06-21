Son dakika: Mesut Özil'den Fenerbahçe için flaş açıklama! Ayrılıyor mu?

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunun 30. haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor maçının ardından Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in geleceği merak ediliyordu. Yeni teknik direktör Jorge Jesus'un da kadro dışı kalacağını açıkladığı Özil, daha önce takibi bıraktığı Fenerbahçe'yi Instagram'dan yeniden takibe aldı.

Instagram'dan bir paylaşım yapan Özil, Fenerbahçe'de kalacağını açıkladı.

Mesut Özil'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

"Kamuoyunda şahsımla ilgili yapılmaya çalışılan itibarsızlaştırmaları engellemek ve camiamızı doğru bilgilendirmek adına bu açıklamayı yapmak istedim.

Öncelikle bireysel olarak özel bir program eşliğinde hazırlıklarımı yapıyor, her an çocukluk aşkıma kavuşmak ve katkı vermek adına sabırla zamanımın gelmesini bekliyorum.

Ben Fenerbahçe’ye ve vatanım Türkiye’ye tatil yapmaya gelmedim. Şanlı formamızı terlettiğim her anda katkı vermekten başka bir amaç ilke edinmedim. Çocukluk aşkım Fenerbahçe’de yaşamayı arzu ettiğim birçok hedefim var. Bunları gerçekleştirmeden futbolu bırakmayacağım.

Hem ben, hem de kulübüm futbolun doğasında olan bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci en iyi şekilde atlatarak sevdam Fenerbahçe’ye hizmet etmek en büyük arzumdur.

Taraftarlarımızdan ricam, medyada çıkan yalan haberlere itibar etmemeleridir."

