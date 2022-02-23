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Son dakika: ''Mesut Özil futbolu bıraktı!'' Yaptığı anlaşmalar dudak uçuklattı...

23.02.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Mesut Özil ile ilgili İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Futbol sonrası kuracağı iş için birçok görüşme gerçekleştiren yıldız oyuncu büyük paralar kazanmayı hedefliyor. Michael Jordan gibi bir ayakkabı çıkartmak üzere olan Mesut Özil için ''kariyerinin sonuna geldi ve futbolu bıraktı'' yorumları yapıldı. Devasa paralar kazanmayı hedefleyen yıldız oyuncunun hamleleri ise dudak uçuklatacak cinsten...

Son dakika: ''Mesut Özil futbolu bıraktı!'' Yaptığı anlaşmalar dudak uçuklattı...
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye transfer olarak tüm dünyada gündem olan Mesut Özil, Türkiye'de beklenilen performansı bir türlü yakalayamadı. 34 yaşına girmeye hazırlanan yıldız oyuncu medyanın gündeminden bir türlü düşmüyor. İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden olan The Sun'da yer alan habere göre Mesut Özil inanılmaz bir iş kuruyor...

FUTBOLU BIRAKMADAN BİRÇOK İŞE BAŞLADI BİLE

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Mesut Özil, futbolu bırakmadan birçok iş alanına giriş yaptı. Giyim firması, e-spor takımı, evleri, kozmetik şirketi ve Meksika'da bir futbol kulübünde hissesi var. Futbolu bıraktıktan sonra rahat bir yaşam sürmek isteyen Mesut Özil'in hedefi ise daha büyük...

KRİPTO PARA SEKTÖRÜNE DE GİRİŞ YAPTI

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Mesut Özil ayrıca dünyada gündem olan kripto para sektörüne giriş yaptı. Kendi kripto parasını çıkarmak üzere olan Mesut Özil, buradan da yüklü bir miktarda gelir elde etmeyi planlıyor. Ancak Mesut Özil'in hedefleri bununla sınırlı kalmıyor...

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MICHAEL JORDAN GİBİ AYAKKABI ÇIKARTIYOR

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Mesut Özil'in rüyalarını süsleyen hedefi ise ayakkabısı... Michael Jordan'ın çıkarttığı Air Jordan serisini örnek alan yıldız oyuncu ilk hamlesini yaptı. Michael Jordan'ın çıkarttığı ayakkabıdan NBA'den kazandığı paradan 100 kat daha fazla gelir etmesi Mesut Özil'e büyük bir ilham kaynağı oldu. Fenerbahçe maçlarında kendi tasarladığı kramponları giyen Mesut Özil artık bu ayakkabıları satışa sunmaya hazır.

ADIDAS İLE ANLAŞMASI SONA ERDİ

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Mesut Özil'in Adidas ile yaptığı anlaşma 2020'de sona erdi. Anlaşmanın sona ermesinin ardından hiçbir sponsor ile anlaşmayan Mesut Özil'in kendi markasını yaratacağı ve öncü olacağı iddia edildi. Mesut Özil'in çıkartacağı kramponların fiyatı 225 sterlin civarı olacağı öğrenildi. Başlangıçta Güneydoğu Asya'da 14 ülkede satışa çıkacak kramponların Avrupa'da da satışa çıkması için görüşmerin sürdüğü aktarıldı.

"MESUT ÖZİL FUTBOLU BIRAKTI"

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Bu hamlelerin ardından İngiliz yorumcu ve taraftarlar ''Mesut Özil futbolu bıraktı'' ifadelerini kullandı. Futbol kariyeri henüz bitmeden büyük planlar yapan Mesut Özil'in geleceği ile ilgili henüz net kararını vermediği öğrenildi.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil son dakika haberi
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