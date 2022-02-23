Son dakika: ''Mesut Özil futbolu bıraktı!'' Yaptığı anlaşmalar dudak uçuklattı...

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye transfer olarak tüm dünyada gündem olan Mesut Özil, Türkiye'de beklenilen performansı bir türlü yakalayamadı. 34 yaşına girmeye hazırlanan yıldız oyuncu medyanın gündeminden bir türlü düşmüyor. İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden olan The Sun'da yer alan habere göre Mesut Özil inanılmaz bir iş kuruyor...

FUTBOLU BIRAKMADAN BİRÇOK İŞE BAŞLADI BİLE

Mesut Özil, futbolu bırakmadan birçok iş alanına giriş yaptı. Giyim firması, e-spor takımı, evleri, kozmetik şirketi ve Meksika'da bir futbol kulübünde hissesi var. Futbolu bıraktıktan sonra rahat bir yaşam sürmek isteyen Mesut Özil'in hedefi ise daha büyük...

KRİPTO PARA SEKTÖRÜNE DE GİRİŞ YAPTI

Mesut Özil ayrıca dünyada gündem olan kripto para sektörüne giriş yaptı. Kendi kripto parasını çıkarmak üzere olan Mesut Özil, buradan da yüklü bir miktarda gelir elde etmeyi planlıyor. Ancak Mesut Özil'in hedefleri bununla sınırlı kalmıyor...

MICHAEL JORDAN GİBİ AYAKKABI ÇIKARTIYOR

Mesut Özil'in rüyalarını süsleyen hedefi ise ayakkabısı... Michael Jordan'ın çıkarttığı Air Jordan serisini örnek alan yıldız oyuncu ilk hamlesini yaptı. Michael Jordan'ın çıkarttığı ayakkabıdan NBA'den kazandığı paradan 100 kat daha fazla gelir etmesi Mesut Özil'e büyük bir ilham kaynağı oldu. Fenerbahçe maçlarında kendi tasarladığı kramponları giyen Mesut Özil artık bu ayakkabıları satışa sunmaya hazır.

ADIDAS İLE ANLAŞMASI SONA ERDİ

Mesut Özil'in Adidas ile yaptığı anlaşma 2020'de sona erdi. Anlaşmanın sona ermesinin ardından hiçbir sponsor ile anlaşmayan Mesut Özil'in kendi markasını yaratacağı ve öncü olacağı iddia edildi. Mesut Özil'in çıkartacağı kramponların fiyatı 225 sterlin civarı olacağı öğrenildi. Başlangıçta Güneydoğu Asya'da 14 ülkede satışa çıkacak kramponların Avrupa'da da satışa çıkması için görüşmerin sürdüğü aktarıldı.

"MESUT ÖZİL FUTBOLU BIRAKTI"

Bu hamlelerin ardından İngiliz yorumcu ve taraftarlar ''Mesut Özil futbolu bıraktı'' ifadelerini kullandı. Futbol kariyeri henüz bitmeden büyük planlar yapan Mesut Özil'in geleceği ile ilgili henüz net kararını vermediği öğrenildi.



