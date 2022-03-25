Son dakika: Mesut Özil'in neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı! Kramponlarını fırlatıp...

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Mesut Özil'in kadro dışı kalmasının yankıları devam ediyor... Mesut Özil, kariyerinde 2. defa kadro dışı kaldı ve Almanya'da bu olay büyük ses getirdi. Herkes Mesut Özil'in neden kadro dışı kaldığını merak ederken, Almanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Bild, ortaya flaş bir iddia attı...

"KRAMPONUNU FIRLATIP, KÜFÜR ETTİ"

Bild'nin haberine göre Mesut Özil soyunma odasında ayakkabılarını yere fırlattı ve İsmail Kartal'a Almanca küfür etti. İsmail Kartal'ın bu olaydan sonra Mesut Özil ile bağlarını tamamen kopardığı aktarıldı.

FENERBAHÇE AÇIKLADI

Fenerbahçe, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır." denildi.

MESUT ÖZİL'DEN PAYLAŞIM VE İLK AÇIKLAMA

Kadro dışı kararından bir gün sonra Mesut Özil'den imalı bir paylaşım geldi. Yıldız futbolcu resmi sosyal medya hesabından "Aslolan Fenerbahçe'dir" ifadelerini kullandığı bir paylaşımda bulundu. Ayrıca Play Spor'un özel edindiği bilgiye göre Mesut Özil; 'Takımın izin günlerinde Almanya'ya gittim. Dönüşte antrenman saati için aradım. 'Senin gelmene gerek yok' yanıtını aldım. Kadro dışı kararından haberim yoktu.' dedi.

YENİ TAKIMINI DUYURDULAR

Bild'de yer alan haberin detayında Mesut Özil'in Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verdiği ve ABD'ye transfer olmak istediği belirtildi. Haberin detayında Mesut Özil'in MLS kulüpleriyle görüşmelere başlayabileceği iddia edildi. Haberde "Ocak 2021'de büyük bir törenle başlayan Fenerbahçe ve Mesut Özil masalı artık sona eriyor." ifadelerine yer verildi.



