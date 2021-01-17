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SON DAKİKA! Mesut Özil İstanbul'a geliyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.01.2021 16:32 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı dünya yıldızı futbolcu Mesut Özil'in uçağı saat 00.15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak.

SON DAKİKA! Mesut Özil İstanbul'a geliyor!

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Mesut Özil'i Türkiye'ye getirecek olan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaptı. TC-RMK kuyruk tescilli uçağın Mesut Özil ve ailesini 00.15'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirmesi bekleniyor.

ÖZEL BİR İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Fenerbahçe'nin, yeni transfer Mesut Özil' özel bir imza töreni yapacağı ortaya çıktı. İmza törenin ne zaman yapılacağı henüz netleşmedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Mesut Özil paylaşımı

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FENERBAHÇE HEYECAN DORUKTA! MESUT ÖZİL NE KADAR ALACAK?

Dünya yıldızları arasında gösterilen Mesut Özil, bu sezonun ikinci yarısında çocukluk hayali olan Fenerbahçe forması giyecek. Mesut Özil transferinin açıklanmasını dört gözle bekleyen Fenerbahçe taraftarlarında heyecan dorukta. Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak ve bunun karşılığında toplam 10 milyon Euro alacak.

ACUN ILICALI'NIN DİJİTAL PLATFORMU MESUT ÖZİL'E SPONSOR OLACAK

Fenerbahçe'nin kasasından çıkacak 10 milyon Euro'nun dışında Özil'e, Acun Ilıcalı'nın yeni digital platformu sponsor olacak. Oyuncu başka sponsorluk anlaşmalarına da imza atacak ve toplam 7 milyon Euro'yu bulan bir gelire ulaşacak.


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