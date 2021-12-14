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Son dakika: Mesut Özil soyunma odasında esti gürledi!

14.12.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Fenerbahçe Haberleri: Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçının yenilgisi camiada soğuk duş etkisi yarattı. Fenerbahçeli taraftarlar Portekizli çalıştırıcının görevi bırakmasını istiyor. Maç sonunda soyunma odasında da buna benzer bir hava olduğu öğrenildi. Kaptan Mesut Özil'in soyunma odasında bir hayli sinirli olduğu öğrenildi. Yüksek bir sesle arkadaşlarını uyaran Özil, daha sonra hiç konuşmadan soyunma odasından ayrıl

Son dakika: Mesut Özil soyunma odasında esti gürledi!
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika: Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçının artçıları devam ediyor. Alınan mağlubiyetten sonra Pereira'nın istifası yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Maç sonu tüm takımın moralinin bir hayli bozuk olduğu gözlenirken yönetimin bu konu ile ilgili nasıl bir yol izleyeceği henüz bilinmiyor.

SOYUNMA ODASINDA SOĞUK RÜZGARLAR

Gaziantep FK karşısında çok iyi bir oyun ortaya koyan Mesut Özil attığı golle takımına ilk yarıda beraberliği getirmişti. Maçın sonuna kadar iyi performansını devam ettiren yıldız oyuncu alınan yenilgiden sonra bir hayli sinirlendi ve soyunma odasında bir konuşma yaptı.

YÜKSEK SESLE UYARDI

Maç sonunda soyunma odasına arkadaşlarını uyaran Mesut Özil'in sesi dışardan duyuldu. Yüksek sesle takım arkadaşlarını uyaran Mesut Özil sonrasında soyunma odasından çıkarak takım otobüsüne bindiği öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil Vitor Pereira
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