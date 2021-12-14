Son dakika: Mesut Özil soyunma odasında esti gürledi!

Son dakika: Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçının artçıları devam ediyor. Alınan mağlubiyetten sonra Pereira'nın istifası yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Maç sonu tüm takımın moralinin bir hayli bozuk olduğu gözlenirken yönetimin bu konu ile ilgili nasıl bir yol izleyeceği henüz bilinmiyor.

SOYUNMA ODASINDA SOĞUK RÜZGARLAR

Gaziantep FK karşısında çok iyi bir oyun ortaya koyan Mesut Özil attığı golle takımına ilk yarıda beraberliği getirmişti. Maçın sonuna kadar iyi performansını devam ettiren yıldız oyuncu alınan yenilgiden sonra bir hayli sinirlendi ve soyunma odasında bir konuşma yaptı.

YÜKSEK SESLE UYARDI

Maç sonunda soyunma odasına arkadaşlarını uyaran Mesut Özil'in sesi dışardan duyuldu. Yüksek sesle takım arkadaşlarını uyaran Mesut Özil sonrasında soyunma odasından çıkarak takım otobüsüne bindiği öğrenildi.



