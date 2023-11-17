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  4. SON DAKİKA | Metin Uca 62 yaşında hayatını kaybetti! Araba sürerken fenalaşmış, şah damarlarının tıkalı olduğu ortaya çıkmıştı: "Kalbimiz acıyor"

SON DAKİKA | Metin Uca 62 yaşında hayatını kaybetti! Araba sürerken fenalaşmış, şah damarlarının tıkalı olduğu ortaya çıkmıştı: "Kalbimiz acıyor"

17.11.2023 02:15 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Televizyon dünyasının önemli isimlerinden Metin Uca, 62 yaşında hayatını kaybetti. Uca, Kocaeli'de araç kullanırken aniden fenalaşmış, trafik kazası geçirmişti. Hastaneye kaldırılan Uca'nın şah damarlarının tıkalı olduğu tespit edilmiş ve entübe edilmişti. Acı haberi Uca'nın menajeri Kübra Kalem Baykara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

SON DAKİKA | Metin Uca 62 yaşında hayatını kaybetti! Araba sürerken fenalaşmış, şah damarlarının tıkalı olduğu ortaya çıkmıştı: "Kalbimiz acıyor"

Son dakika: Metin Uca'dan acı haber geldi. Yazar ve sunucu Metin Uca 62 yaşında hayatını kaybetti. Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken yaşadığı rahatsızlık sonrası trafik kazası geçiren ve hastaneye kaldırılan Uca'nın şah damarlarının tıkalı olduğu tespit edilmişti.

SON DAKİKA | METİN UCA'DAN ACI HABER

Hastanede günlerdir tedavi gören Uca, entübe edilmişti. Acı haber gece saatlerinde geldi.

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MENAJERİ DUYURDU: "KALBİMİZ ACIYOR"

Uca'nın vefat haberini menajeri Kübra Kalem Baykara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Baykara paylaşımında, "Metin Ucamızı kaybettik. Kalbimiz acıyor" ifadelerini kullandı.

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METİN UCA KİMDİR?

Metin Uca 1961 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Hakkarili'dir.

Küçük bir bürokrat ailesinin çocuğu olarak ömrünün büyük bölümünü Ankara ve İstanbul’da geçirdi. İlk, Orta ve Lise eğitimini Ankara’da tamamlayan Uca, Kimya Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Tiyatro ve gazetecilik eğitimi aldı. Van Erciş’te askerliğini tankçı asteğmen olarak yapan Uca, 1987 yılında Anadolu Ajansı’nın sınavını kazanarak muhabirlik hayatına başladı. Çok sayıda gazetecilik ve televizyonculuk ödülünün sahibidir. 1999 – 2000 yıllarında TRT’ de televizyoncu olarak çalışmaya başladı ve kuruluşundan itibaren Kanal D Ankara bürosunda muhabir olarak görev yaptı. Anadolu Ajansı, TRT, Kanal D, Milliyet EP Dergisi, Show TV, ATV ve Star televizyonlarında muhabir ve programcı olarak çalıştı.1999 yılından itibaren kendi özgün sabah programları, yarışma programları ve sahne gösterileri ile İstanbul’da çalışmaya başladı. Geniş toplumsal kesimlerin sevdiği programlara sunucu, yapımcı olarak imza attı. 1999-2003 yılları arasında Türkiye’nin en özgün ve eğlenceli sabah haber şovu Günaydın Türkiye’yi Star ekranlarında sundu. 700 bölüm yayınlanan Passaparola ve TRT’de 180 bölüm yayınlanan Miras adlı programların sunucusu ve yaratıcı ekibinde yer alan Uca, Maydanoz, Büyüklere Masallar, Pişti isimli stüdyo programlarıyla da Show TV, ATV ve Star TV gibi kanallarda çalışmalarını sürdürdü

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Metin Uca’nın, Her Tuzluğum Var Diyene Hıyarla Yetişemedim, Yes Yerine Orrayt Demek Caiz midir Hocam, Tüh, Alışmadık Gözde Lens Durmaz, Her Book’a Maydanoz kitapları toplam 300 bine ulaşan satış rakamıyla yaşadığımız günlere neşeli bir bakış ortaya koymaktadır.

Bekar olan Metin Uca'nın çocuğu da bulunmuyordu.

METİN UCA'NIN ÖLÜM SEBEBİ

Metin Uca, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken fenalaşınca kaza yapmış ve kaldırıldığı hastanede boyun şah damarının tıkalı olduğu anlaşılınca apar topar ameliyat olmuştu.

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