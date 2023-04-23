Son dakika: MHK'nin ikinci bir karara kadar görev vermeyeceği hakemler ortaya çıktı! Listede tam 4 isim var...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürerken, sıcak gelişmeler de peş peşe yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın zirve için çekiştiği ligde Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan çok konuşulacak bir hamle gelmişti.

Başkanlığını Lale Orta'nın yaptığı MHK, VAR kayıtlarının incelenmesi sonucunda bazı hakemlere ikinci bir karara kadar görev verilmeyeceğini açıklamıştı.

İŞTE MHK'NİN AÇIKLAMASI;

"Son hafta müsabakaları için yapılan teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır. Bu süre içerisinde hakemlerimiz teknik ve mental olarak müsabaka alacak gibi hazırlıklarına devam edecektir. Makul bir dinlenme süresinin ardından yeniden değerlendirme yapılacaktır. Hakemlerin de bir insan olduğu, hata yapabileceklerini bilmekle beraber, tüm çabamız hakemlerimizin müsabaka neticesine veya oyunun akışına tesir edecek büyük hatalar yapmamaları içindir."

FENERBAHÇE'DEN İKİ SORU

Merkez Hakem Kurulu'nun bu hamlesi sonrasında Fenerbahçe'den flaş bir açıklama gelmişti. Sarı - lacivertliler, MHK'ye iki soru birden sormuştu. İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;

"Yapılan açıklamada net bir yaklaşımın olmamasının; ligimize dair hali hazırda taşınan, üst üste örneklerle güçlenen ve ‘ofsaytımsı’ tanımı ile derinleşen soru işaretlerini daha da kuvvetli hale getireceğine inanıyoruz. Bahsi geçen hakemler hangi maçlara, hangi takımlar lehine fayda sağlamış ve hangi takımlar aleyhine kararlar vermişlerdir? VAR konuşmalarında nelerden bahsedilmiştir, ‘ofsaytımsı’ örneğinin benzerlerine rastlanmış mıdır, VAR konuşmaları belli bazı kulüplere servis edilmiş midir?"

O İSİMLER ORTAYA ÇIKTI

Fanatik'in haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun bildirisinde geçen hakemlerin isimleri belli oldu.

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan ve 3-3'lük beraberlikle sonuçlanan İstanbulspor - Antalyaspor maçının hakem Yiğit Arslan ile VAR hakemi Arda Kardeşler, ikinci bir karara kadar görev verilmeyen isimler arasında yer aldı.

Bir diğer ikili ise yine aynı haftada oynanan Konyaspor - Adana Demirspor karşılaşmasında göre yapan hakem Sarper Barış Saka ve VAR hakemi Alper Çetin oldu. Müsabaka, Adana Demirspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

