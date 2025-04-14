SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'öğretmen ataması' iddialarına yanıt: "38 bin arkadaşımızın görev süresi doldu"

Son dakika haberi: Proje okullarında öğretmen atama tartışmalarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin'den açıklama geldi. Öğretmenler arasında herhangi bir mağduriyet yaşamaması için takvimi erken başlattıklarını söyleyen Bakan Tekin, "38 bin arkadaşımızın görev süresi doldu" dedi.
Bakan Tekin yaptığı açıklamada şunları söyledi;
38 bin arkadaşımızın görev süresi doldu. Yüzde 80'inin görev süresi uzatıldı. Geriye kalan 6 bin kadar arkadaşımızın uzatılmadı.
Bir siyasi partinin genel başkanı 'ele geçirmek' ifadesini kullanıyor. Kimden, neyi ele geçiriyoruz. Biz devletiz, Milli Eğitim Bakanlığı'yız.
Okuyucu Yorumları 0 yorum