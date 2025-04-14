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SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'öğretmen ataması' iddialarına yanıt: "38 bin arkadaşımızın görev süresi doldu"

Son dakika haberi: Proje okullarında öğretmen atama tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin "38 bin arkadaşımızın görev süresi doldu. Yüzde 80'inin görev süresi uzatıldı. Geriye kalan 6 bin kadar arkadaşımızın uzatılmadı." dedi.

SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'öğretmen ataması' iddialarına yanıt: "38 bin arkadaşımızın görev süresi doldu"
Devrim Karadağ

Son dakika haberi: Proje okullarında öğretmen atama tartışmalarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin'den açıklama geldi. Öğretmenler arasında herhangi bir mağduriyet yaşamaması için takvimi erken başlattıklarını söyleyen Bakan Tekin, "38 bin arkadaşımızın görev süresi doldu" dedi.

Bakan Tekin yaptığı açıklamada şunları söyledi;

  • 38 bin arkadaşımızın görev süresi doldu. Yüzde 80'inin görev süresi uzatıldı. Geriye kalan 6 bin kadar arkadaşımızın uzatılmadı.

  • Bu ülkedeki her yer bizim toprağımız değil mi? Ne demek sürgün. İddialar doğru değil. Öyle bir şey yok.

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"40 YILDIR AYNI OKULDA ÇALIŞANLAR VAR"

  • Okullarımızda, süresi uzatılmayan arkadaşlarımız içinde 40 yıldır aynı okulda çalışma süresi var. Diğer öğretmen arkadaşlarımızın da bu okullarda çalışma hakkı yok mu? Performansları ile ön plana çıkmış öğretmen arkadaşlarımızı getiriyoruz.

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CHP LİDERİ ÖZEL'E TEPKİ

  • Bir siyasi partinin genel başkanı 'ele geçirmek' ifadesini kullanıyor. Kimden, neyi ele geçiriyoruz. Biz devletiz, Milli Eğitim Bakanlığı'yız.

  • Siyasetçileri duyarlı, tutarlı, ahlaki davranmaya davet ediyorum. Kendi siyasi çıkarlarını lütfen manipüle edecek eylemlere girmesinler. Ben öğretmen ve idareci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.
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atama Öğretmen son dakika meb yusuf tekin
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