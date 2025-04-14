Son dakika | Öğretmen atama ve açığa alma iddiaları gündem olmuştu! İstanbul Valiliğinden açıklama: "Tek bir öğretmen açığa alınmadı"

Son dakika haberi: Son günlerde bazı öğretmenlerin görev yerlerindeki değişim üzerine ortaya atılan iddialar ses getirdi. İstanbul Valiliğinden iddialar hakkında açıklama geldi. İstanbul Valisi Davut Gül de "Açığa alma söz konusu değildir; tüm süreç mevzuata dayalı ve şeffaftır" dedi.

VALİLİK: "ASILSIZ İDDİALAR"

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde sosyal medya mecralarında ve çeşitli medya organlarında İstanbul’daki bazı okullardaki öğretmenlerin görev yerlerinde yapılan değişikliklerle ilgili “öğretmenler açığa alındı, kadrolu öğretmenler okullarından kovuldu, mağdur edildiler, siyasi sebeplerle yerlerine başka öğretmenler atandı” vb. ifadelerle asılsız yayınlar ve paylaşımlar yapılmaktadır.

Bu asılsız iddiaların, toplumumuzda oluşturabileceği kafa karışıklığının önüne geçmek için açıklama yapma gereği duyulmuştur.

"İSTANBUL'DA TEK BİR ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINMADI"

Bu kapsamda; İstanbul’da tek bir öğretmen açığa alınmamıştır. Yaşanan süreç, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Okullarda görev süreleri dolan öğretmenlerimizin bir kısmının yeniden tayin edilme ve atama sürecidir.

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına “Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği” 2020 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten önce ilgili okullarda görev yapan öğretmenlerin görev süreleri sıfırlanarak yeniden başlamıştır. 2020 yılından itibaren 4 yıllığına görevlendirilen öğretmenlerin görev süreleri 2024 yılında Bakanlığımızca 1 yıl daha uzatılmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığımızca yayınlanan "Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde” yer alan hüküm gereğince proje okullarında görev yapan öğretmen ve yöneticilerin görev sürelerinin en az 4, en fazla 8 yıl olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamda görev süresi dolan öğretmenlerimiz, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz tarafından 6-10 Şubat 2025 tarihinde belirlenerek ilan edilmiştir. 12 - 19 Şubat 2025 tarihlerinde de görev süresi dolan tüm öğretmen ve yöneticilere Bakanlığımızca 10 okul tercih etme hakkı verilmiştir. 8 Nisan 2025 tarihinde ise yerleştirme sonuçları açıklanmıştır.

GÖREVLENDİRİLME SEBEPLERİ SIRALANDI

Bu yerleştirme sonuçlarına göre; 8380 öğretmen Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına atanmıştır. Herhangi bir tercihine yerleştirilemeyen 1471 öğretmenimiz bulunmaktadır. Bu öğretmenlerimize Nisan 2025 norm fazlası yer değiştirme takvimine göre tercihleri de dikkate alınarak yer değişikliği hakkı tanınmıştır. İlimizde ikinci 4 yıl için görevlendirilmeyen 1471 öğretmenin görevlendirilmeme sebepleri ise;

Bazı eğitim kurumlarındaki öğretmen normlarının daralması,

Öğretmenlerin tercihlerine bağlı olarak atamalarının gerçekleşmemesi nedenlerine dayanmaktadır.

İlgili öğretmenler yeni okullarına, il ve ilçe içerisinde tercihleri doğrultusunda branşlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına hizmet puanı üstünlüğüne göre yerleştirilecektir. Bu idari tasarruf nedeniyle öğretmenlerin özlük hakları ve kariyer basamakları ile ilgili herhangi bir mağduriyetleri söz konusu değildir.

Yukarıdaki nedenlerle yer değişikliğine tabi öğretmen kadrosu, İstanbul’daki mevcut toplam öğretmen kadrosunun yaklaşık %1’i, Özel Proje ve Program Uygulayan Okullarımızdaki öğretmen kadrosunun ise % 10’u kadardır. Bahse konu öğretmenlerimiz, önümüzdeki yıl tercih döneminde tekrar başvuru hakkını kullanabilecektir.

Bu okullarda bahse konu öğretmenlerin görev süreleri ortalama 15 yılın üzerindeyken, 2020 yılında yürürlüğe giren mevcut yönetmelikle 4+4 olmak üzere toplamda 8 yıl ile sınırlandırılmıştır.

Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim kurumlarında çalışan öğretmenler;

Ulusal ve uluslararası proje uygulayan, bilimsel, kültürel ve teknolojik proje, etkinlik ve yarışmalara danışman öğretmen olarak öğrenci hazırlama,

Destekleme yetiştirme kurslarında öğrencileri yetiştirme,

Pansiyonlu okullar için belletici öğretmen olarak görev alma

vb. hususlarda da görev yapmaktadır. Yukarıda sayılan hususlar, bu okulların kuruluş amaçları arasındadır. Öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda seçilmeleri, ilgili yönetmeliğin bu amacına uygun olarak yapılmıştır.

VALİ GÜL: TÜM SÜREÇ MEVZUATA DAYALI VE ŞEFFAF

İstanbul Valisi Davut Gül de valiliğin açıklamasını paylaşarak şunları kaydetti:

"Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2020 yılında yürürlüğe koyduğu yönetmeliğe uygun olarak, proje okullarındaki öğretmenlerin görev süresi uygulaması yürütülmektedir. Açığa alma söz konusu değildir; tüm süreç mevzuata dayalı ve şeffaftır. Tüm öğretmenlerimiz de öğrencilerimiz de bizimdir. Öğretmenlerimizin bilgi ve birikiminden diğer öğrencilerimiz de yararlanmaya devam edecektir."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır