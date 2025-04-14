EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

Son dakika | Öğretmen atama ve açığa alma iddiaları gündem olmuştu! İstanbul Valiliğinden açıklama: "Tek bir öğretmen açığa alınmadı"

Son dakika haberi: İstanbul Valiliğinden son günlerdeki öğretmen ataması ve açığa alma iddiaları hakkında açıklama geldi. Açıklamada "İstanbul’da tek bir öğretmen açığa alınmamıştır. Yaşanan süreç, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Okullarda görev süreleri dolan öğretmenlerimizin bir kısmının yeniden tayin edilme ve atama sürecidir" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika | Öğretmen atama ve açığa alma iddiaları gündem olmuştu! İstanbul Valiliğinden açıklama: "Tek bir öğretmen açığa alınmadı"

Son dakika haberi: Son günlerde bazı öğretmenlerin görev yerlerindeki değişim üzerine ortaya atılan iddialar ses getirdi. İstanbul Valiliğinden iddialar hakkında açıklama geldi. İstanbul Valisi Davut Gül de "Açığa alma söz konusu değildir; tüm süreç mevzuata dayalı ve şeffaftır" dedi.

VALİLİK: "ASILSIZ İDDİALAR"

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde sosyal medya mecralarında ve çeşitli medya organlarında İstanbul’daki bazı okullardaki öğretmenlerin görev yerlerinde yapılan değişikliklerle ilgili “öğretmenler açığa alındı, kadrolu öğretmenler okullarından kovuldu, mağdur edildiler, siyasi sebeplerle yerlerine başka öğretmenler atandı” vb. ifadelerle asılsız yayınlar ve paylaşımlar yapılmaktadır.

Bu asılsız iddiaların, toplumumuzda oluşturabileceği kafa karışıklığının önüne geçmek için açıklama yapma gereği duyulmuştur.

thumbs_b_c_3a6e2769dc8819f1dda06d952a3c6299

"İSTANBUL'DA TEK BİR ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINMADI"

Bu kapsamda; İstanbul’da tek bir öğretmen açığa alınmamıştır. Yaşanan süreç, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Okullarda görev süreleri dolan öğretmenlerimizin bir kısmının yeniden tayin edilme ve atama sürecidir.

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına “Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği” 2020 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten önce ilgili okullarda görev yapan öğretmenlerin görev süreleri sıfırlanarak yeniden başlamıştır. 2020 yılından itibaren 4 yıllığına görevlendirilen öğretmenlerin görev süreleri 2024 yılında Bakanlığımızca 1 yıl daha uzatılmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığımızca yayınlanan "Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde” yer alan hüküm gereğince proje okullarında görev yapan öğretmen ve yöneticilerin görev sürelerinin en az 4, en fazla 8 yıl olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamda görev süresi dolan öğretmenlerimiz, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz tarafından 6-10 Şubat 2025 tarihinde belirlenerek ilan edilmiştir. 12 - 19 Şubat 2025 tarihlerinde de görev süresi dolan tüm öğretmen ve yöneticilere Bakanlığımızca 10 okul tercih etme hakkı verilmiştir. 8 Nisan 2025 tarihinde ise yerleştirme sonuçları açıklanmıştır.

thumbs_b_c_3ba2ccd756fcee4bd291ebc0ac47b235

GÖREVLENDİRİLME SEBEPLERİ SIRALANDI

Bu yerleştirme sonuçlarına göre; 8380 öğretmen Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına atanmıştır. Herhangi bir tercihine yerleştirilemeyen 1471 öğretmenimiz bulunmaktadır. Bu öğretmenlerimize Nisan 2025 norm fazlası yer değiştirme takvimine göre tercihleri de dikkate alınarak yer değişikliği hakkı tanınmıştır. İlimizde ikinci 4 yıl için görevlendirilmeyen 1471 öğretmenin görevlendirilmeme sebepleri ise;

  • Bazı eğitim kurumlarındaki öğretmen normlarının daralması,

  • Öğretmenlerin tercihlerine bağlı olarak atamalarının gerçekleşmemesi nedenlerine dayanmaktadır.

İlgili öğretmenler yeni okullarına, il ve ilçe içerisinde tercihleri doğrultusunda branşlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına hizmet puanı üstünlüğüne göre yerleştirilecektir. Bu idari tasarruf nedeniyle öğretmenlerin özlük hakları ve kariyer basamakları ile ilgili herhangi bir mağduriyetleri söz konusu değildir.

Yukarıdaki nedenlerle yer değişikliğine tabi öğretmen kadrosu, İstanbul’daki mevcut toplam öğretmen kadrosunun yaklaşık %1’i, Özel Proje ve Program Uygulayan Okullarımızdaki öğretmen kadrosunun ise % 10’u kadardır. Bahse konu öğretmenlerimiz, önümüzdeki yıl tercih döneminde tekrar başvuru hakkını kullanabilecektir.

thumbs_b_c_c13b02cc3162a55116a860e24c459d5d

Bu okullarda bahse konu öğretmenlerin görev süreleri ortalama 15 yılın üzerindeyken, 2020 yılında yürürlüğe giren mevcut yönetmelikle 4+4 olmak üzere toplamda 8 yıl ile sınırlandırılmıştır.

Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim kurumlarında çalışan öğretmenler;

  • Ulusal ve uluslararası proje uygulayan, bilimsel, kültürel ve teknolojik proje, etkinlik ve yarışmalara danışman öğretmen olarak öğrenci hazırlama,

  • Destekleme yetiştirme kurslarında öğrencileri yetiştirme,

  • Pansiyonlu okullar için belletici öğretmen olarak görev alma

vb. hususlarda da görev yapmaktadır. Yukarıda sayılan hususlar, bu okulların kuruluş amaçları arasındadır. Öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda seçilmeleri, ilgili yönetmeliğin bu amacına uygun olarak yapılmıştır.

thumbs_b_c_21d31d4fb3e857fc1a4417a1acbceb7c

VALİ GÜL: TÜM SÜREÇ MEVZUATA DAYALI VE ŞEFFAF

İstanbul Valisi Davut Gül de valiliğin açıklamasını paylaşarak şunları kaydetti:

"Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2020 yılında yürürlüğe koyduğu yönetmeliğe uygun olarak, proje okullarındaki öğretmenlerin görev süresi uygulaması yürütülmektedir. Açığa alma söz konusu değildir; tüm süreç mevzuata dayalı ve şeffaftır. Tüm öğretmenlerimiz de öğrencilerimiz de bizimdir. Öğretmenlerimizin bilgi ve birikiminden diğer öğrencilerimiz de yararlanmaya devam edecektir."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
5.6 milyon çocuğa okutulan kitapla ilgili şikayetler arttı 5.6 milyon çocuğa okutulan kitapla ilgili şikayetler arttı
Öğretmen adaylarına yeni dönem!Öğretmen adaylarına yeni dönem!

Anahtar Kelimeler:
atama Öğretmen İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Üniversiteyi yasa boğan ölüm! Genç doçent hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralı

Üniversiteyi yasa boğan ölüm! Genç doçent hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralı

Gram altın için 5100 TL rakamını verdi! Uzmanlardan kritik yorum

Gram altın için 5100 TL rakamını verdi! Uzmanlardan kritik yorum

3 kişi birleşip alıyor! Ya geliri bölüşüyor ya da satıp kar ediyorlar

3 kişi birleşip alıyor! Ya geliri bölüşüyor ya da satıp kar ediyorlar

Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak şampiyonluk sözleri!

Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak şampiyonluk sözleri!

Kanlı eylemleriyle adını duyuran mafyadan, savcı için ölüm talimatı! 'Savcı kıl bir adam! Laftan anlamıyor'

Kanlı eylemleriyle adını duyuran mafyadan, savcı için ölüm talimatı! 'Savcı kıl bir adam! Laftan anlamıyor'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.