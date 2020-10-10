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  4. Son dakika | Milli Takım'da sakatlanan Kaan Ayhan kadrodan çıkarıldı!

Son dakika | Milli Takım'da sakatlanan Kaan Ayhan kadrodan çıkarıldı!

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 10.10.2020 18:31 | Son Güncelleme

Kaan Ayhan, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kampından ayrıldığını açıkladı.

Son dakika | Milli Takım'da sakatlanan Kaan Ayhan kadrodan çıkarıldı!

Kaan Ayhan, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kampından ayrıldığını açıkladı.

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