Son dakika: Milliler tarih yazıyor! İşte yarı finaldeki rakip

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın çeyrek final karşılaşmasında Fas ile karşı karşıya geldi.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan maça, ay- yıldızlı ekip, Bülent Çetin, Okan Şahiner, İsmail Korkmaz, Şeyhmus Erdinç, Kemal Güleş, Rahmi Özcan ve Ömer Güleryüz yedilisiyle başladı.

Karşılaşmaya etkili başlayan ay-yıldızlılar, 11. dakikada Rahmi Özcan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren milliler, 28. dakikada Ömer Güleryüz ve 34. dakikada da Kemal Güleş'in golleriyle farki üçe çıkardı. Fas, 48. dakikada bir gol bularak umutlansa da Türkiye, Kemal Güleş ile 50+1. dakikada bir gol daha buldu ve sahadan 4-1 galip ayrıldı.Milli futbolcular maç bitiminde büyük bir sevinç yaşadı.

"ÇOK İSTİYORUZ"

Maçın ardından açıklamada bulunan Çakmak, başladıkları yolda sportif başarıyı da yakalamak zorunda olduklarını belirterek, "Çok isteyen, çok arzulayan bir grup var. 62 tane değişik sporcu çağırdık kampa ve bugün burada 15 arkadaşımız var. Gruplardan nasıl çıkarız onun hesabını yaptık. Gruptan çıktık sonra Meksika gibi büyük bir ülkeyle oynayıp geçtik." dedi.

Çakmak, sabah erken kalkıp antrenman yaptıklarını, oyunculara ceza antrenmanı verdiğini, çok çalıştıklarını, bir oyuncunun yaklaşık 100 kez topa vurduğunu ve onun meyvesini aldıklarını söyledi.

Fas'ın attığı golü, oyuncu değişikliğinde bir anlık konsantrasyon eksikliğinden yediklerini ama hemen karşılık verdiklerini vurgulayan Çakmak, şöyle devam etti:

"Bunlar beni mutlu ediyor. İnşallah yarın Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı, Trabzonsporlusu, Karabüklüsü, Başakşehirlisi yani tüm İstanbul halkı ve Türkiye'nin dört bir yanından insanlarla yarı final heyecanını Vodafone Park'ta yaşamak istiyoruz. Sakın gazi Osman kaptanı üzmeyin. O stat boş kalmasın. Sahada 7 kişi mücadele ediyoruz, ben kenarda çıkacağım. Taraftar oynayacak, 8. kişi onlar olsun."

KEMAL GÜLEŞ'İN GOLÜ

Maçta vole vuruşuyla golü atan Kemal Güleş'i o pozisyon için çalıştırıp çalışmadığı sorusunu yanıtlayan Çakmak, özellikle antrenmanlarda kanat organizasyonları ve duran toplar üzerinde çok durduğunu ve ısrar ettiğini dile getirdi.

Kemal Güleş'in golünü anlatan Çakmak, şunları söyledi:

"Savaş'a, Kemal'e, Muhammed kardeşime, 'merkeze toplanın' dedim, Korneri Kemal kullanacaktı, 'sen gel Şeyhmus kullansın' dedim. Kollarımı kaldırdım anladı o da. Savaş öne boş koşu yaparken Kemal yarım voleyi Allah ne verdiyse vurdu. İstişare yaparken, 'kafa golümüz var, vole golümüz yok' dedim. 'Bizi izleyen keyif alsın, estetiğe de girelim biraz' dedim. Teşekkür ediyorum çocuklarıma. O kahramanların alınlarından öpüyorum. Onları yetiştiren anne babanın ellerinden öpüyorum. Rahmetlik olanların mekanları cennet olsun. Evlatları aslanlar gibi ülkesine hizmet ediyor."

OYUNCULARIN GALİBİYET SEVİNCİ

Maçta biri voleden iki gol atan Kemal Güleş de, taraftarı yarınki yarı final maçına çağırdı.

Kendileri için önemli bir çeyrek final maçına çıktıklarını ve Fas'ın da iyi, dirençli bir takım olduğunu aktaran Kemal, "Çeyrek finale kadar yükselmişler sonuç olarak. Biz de iyi bir takımız. Biz zaten son 3-4 yılı hep ikinci sırada bitiriyoruz. İnşallah bu sene de şampiyon oluruz. Kupa Türkiye'de kalsın. Yarın yarı final maçında Özbekistan'a karşı Vodafone Park'ta oynayacağız. O yüzden İstanbul halkını, bütün futbolseverleri hem televizyon başına hem de stada bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Attığı golle ilgili de konuşan Kemal, "Zaten 8 kamp yaptık, 8'inde de hocamız devamlı çalıştırdı. Hocamızın hakkını yemeyelim, ben zaten kanat oyuncusuyum. Hocamız devamlı bizi, hepimizi, stoperleri dahil hepimizi çalıştırdı. O yüzden çeyrek finale nasip oldu, darısı yarına inşallah." diye de konuştu.

Milli takım oyuncularından Muhittin Kurt da, "Yarın Vodafone Parkta'yız, Özbekistan ile yarı final maçındayız. Bütün halkı bekliyoruz. Ve orada da galip gelip finalde de Nef Stadı'nı doldurmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

YARI FİNAL MAÇLARI...

Milli takım, yarı finalde İtalya'yı 5-1 yenen Özbekistan ile 7 Ekim Cuma günü karşı karşıya gelecek. Çeyrek finalde Brezilya'yı 2-1 mağlup eden Angola ile Tanzanya'yı 4-1 yenen Haiti de yarı final mücadelesinde karşılaşacak.

