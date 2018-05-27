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Mohamed Salah'tan Dünya Kupası açıklaması

İNGİLTERE HABERLERİ  | 27.05.2018 20:05 | Son Güncelleme

Real Madrid - Liverpool arasındaki Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanan Mohamed Salah'tan iyi haber... Mohamed Salah, Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'na yetişeceğini açıkladı

Mohamed Salah'tan Dünya Kupası açıklaması

Şampiyonlar Ligi finalinin ilk yarısında omzundan sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan Mohamed Salah, Dünya Kupası'na kadar iyileşeceğini söyledi.

Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'nda Mısır formasıyla ülkesini temsil edecek olan 25 yaşındaki yıldız, taraftarlarını rahatlattı.

Salah açıklamasını şu sözlerle yaptı: "Çok zor bir gece geçirdim ama ben bir savaşçıyım. Her şeye rağmen Rusya'da olacağım ve sizleri gururlandıracağım. Gösterdiğiniz sevgi ve destek bana güç veriyor."

Salah

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Anahtar Kelimeler:
mohamed salah 2018 dünya kupası liverpool

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