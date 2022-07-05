SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Mostafa Mohamed serbest kalabilir! Sebebi ise çok ilginç! Ödemek isteyip ödeyemiyorlar...

Son dakika: Mostafa Mohamed serbest kalabilir! Sebebi ise çok ilginç! Ödemek isteyip ödeyemiyorlar...

05.07.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır kulübü Zamalek, Mostafa Mohamed'in bonservisi için 12 Temmuz'a kadar Galatasaray'ı bekleyecek. Mısır ekibinin, ödeme yapılmazsa FIFA'nın yolunu tutacağı ileri sürüldü. Bu transferde Galatasaray'ın henüz ödeme yapamaması Zamalek'in elini güçlendiriyor. Yıldız futbolcunun ödemesinin yapılması için uğraş veren sarı-kırmızılı yönetimin bu sorunu kısa süre içinde çözmek istediği öğrenildi.

Son dakika: Mostafa Mohamed serbest kalabilir! Sebebi ise çok ilginç! Ödemek isteyip ödeyemiyorlar...
Mostafa Mohamed

Mostafa Mohamed

MSR Mısır
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri... Galatasaray'da iç transferde karışıklık yaşanıyor. Zamalek kulübünden bonservisi alınan Mostafa Mohamed'in ödemesinin henüz yapılmaması Galatasaray'ın başını ağrıtıyor.

ÖDEMEK İSTEDİLER AMA ÖDEYEMEDİLER

mohamed_8485

Galatasaray'ın nakit sorunu olduğu için Başkan Dursun Özbek ve yönetim Mostafa Mohamed'in bonservis ücretini kendi imkanlarıyla ödemek istedi. Ancak Bankalar Birliği bu ödemeyi kabul etmedi. Galatasaray kısa vadeli bu ödemeleri çözmek için kredi planını devreye soktu. Yönetim bireysel nakit teminatı vererek kulübün kredi kullanması için uğraş veriyor.

SERBEST KALABİLİR

1faa89a008714d1abfb506108cbe46fc

Cimbom'da geçen sezon 27 Süper Lig maçında forma giyen Mostafa Mohamed inişli-çıkışlı bir grafik sergiledi. Tecrübeli oyuncu 27 maçta 7 gol atarken 3 de asist yaptı. Galatasaray, Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed ile 2025 yılına kadar anlaştı. Mısır kulübü Zamalek, Muhammed'in bonservis ücretinin bir an önce ödenmesi için Galatasaray'a baskı yapıyor. Eğer ödeme gerçekleşmezse Mostafa Mohamed serbest kalabilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Riera'nın basın toplantısını bastılar! Salondan kovuldu...Riera'nın basın toplantısını bastılar! Salondan kovuldu...
Aman Bruma ne yaptın! İlk maçtan gündem oldu...Aman Bruma ne yaptın! İlk maçtan gündem oldu...
Kırkpınar'da iki büyük sürpriz birden!Kırkpınar'da iki büyük sürpriz birden!
Anahtar Kelimeler:
transfer Mostafa Mohamed galatasaray son dakika haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya, Sinan Engin... Emniyet'e çağrıldılar

Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya, Sinan Engin... Emniyet'e çağrıldılar

Benzin litre fiyatına zam geliyor!

Benzin litre fiyatına zam geliyor!

Dünya futbolu karışacak! Ronaldo ve Messi aynı takıma...

Dünya futbolu karışacak! Ronaldo ve Messi aynı takıma...

Kadro dışı bırakıldı! F.Bahçe ve G.Saray...

Kadro dışı bırakıldı! F.Bahçe ve G.Saray...

Dört büyük peşindeydi! Yeni takımı belli oldu...

Dört büyük peşindeydi! Yeni takımı belli oldu...

Fenerbahçe'ye yeni golcü Real Madrid'den!

Fenerbahçe'ye yeni golcü Real Madrid'den!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Damada kucak dansı yapmaya başlayınca...

Damada kucak dansı yapmaya başlayınca...

Kurban Bayramı öncesi önemli uyarı: Rigor Mortis’e dikkat!

Kurban Bayramı öncesi önemli uyarı: Rigor Mortis’e dikkat!

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Kellik sorunu tarihe gömülüyor! Olağandışı saç dökülmesi tedavisi

Kellik sorunu tarihe gömülüyor! Olağandışı saç dökülmesi tedavisi

Kansere karşı korur, kanı temizler, kalp dostu...

Kansere karşı korur, kanı temizler, kalp dostu...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.