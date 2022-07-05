Son dakika: Mostafa Mohamed serbest kalabilir! Sebebi ise çok ilginç! Ödemek isteyip ödeyemiyorlar...

Son dakika haberleri... Galatasaray'da iç transferde karışıklık yaşanıyor. Zamalek kulübünden bonservisi alınan Mostafa Mohamed'in ödemesinin henüz yapılmaması Galatasaray'ın başını ağrıtıyor.

ÖDEMEK İSTEDİLER AMA ÖDEYEMEDİLER

Galatasaray'ın nakit sorunu olduğu için Başkan Dursun Özbek ve yönetim Mostafa Mohamed'in bonservis ücretini kendi imkanlarıyla ödemek istedi. Ancak Bankalar Birliği bu ödemeyi kabul etmedi. Galatasaray kısa vadeli bu ödemeleri çözmek için kredi planını devreye soktu. Yönetim bireysel nakit teminatı vererek kulübün kredi kullanması için uğraş veriyor.

SERBEST KALABİLİR

Cimbom'da geçen sezon 27 Süper Lig maçında forma giyen Mostafa Mohamed inişli-çıkışlı bir grafik sergiledi. Tecrübeli oyuncu 27 maçta 7 gol atarken 3 de asist yaptı. Galatasaray, Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed ile 2025 yılına kadar anlaştı. Mısır kulübü Zamalek, Muhammed'in bonservis ücretinin bir an önce ödenmesi için Galatasaray'a baskı yapıyor. Eğer ödeme gerçekleşmezse Mostafa Mohamed serbest kalabilir.



