Son dakika: Mourinho'dan ilk imza! Fenerbahçe anlaştı, Levent Mercan ile 4 yıllık sözleşme imzalandı

Transfer haberini gazeteci Yağız Sabuncuoğlu paylaştı! Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen ve İstanbul ekibinin kaptanlığını yapan Levent Mercan, sol bek pozisyonunda forma giyse de dönem dönem orta sahada da oynadı.

FENERBAHÇE'DE İLK TRANSFER LEVENT MERCAN!

Levent Mercan, Fenerbahçe ile 4 senelik anlaşmaya vardı. Yağız Savuncuoğlu, daha önce Fenerbahçe'nin Karagümrük'e Levent Mercan için 3 milyon € bonservis bedeli teklif ettiğini duyurmuştu.

ÖNÜMÜZDEKİ SEZON SARI LACİVERTLİ FORMAYI GİYECEK

Levent Mercan, Almanya'da doğdu. 2000 doğumlu futbolcu Schalke 04'te forma giymişti. Sol ayaklı futbolcu önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de forma giyecek.





