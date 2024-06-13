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  4. Son dakika: Mourinho'dan ilk imza! Fenerbahçe anlaştı, Levent Mercan ile 4 yıllık sözleşme imzalandı

Son dakika: Mourinho'dan ilk imza! Fenerbahçe anlaştı, Levent Mercan ile 4 yıllık sözleşme imzalandı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.06.2024 17:13
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Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! Sarı lacivertliler sezonun ilk imzasını attırdı. Jose Mourinho ile birlikte sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile anlaştı.

Son dakika: Mourinho'dan ilk imza! Fenerbahçe anlaştı, Levent Mercan ile 4 yıllık sözleşme imzalandı
Levent Mercan

Levent Mercan

ALM Almanya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: VavaCars Fatih Karagümrük
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Transfer haberini gazeteci Yağız Sabuncuoğlu paylaştı! Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen ve İstanbul ekibinin kaptanlığını yapan Levent Mercan, sol bek pozisyonunda forma giyse de dönem dönem orta sahada da oynadı.

FENERBAHÇE'DE İLK TRANSFER LEVENT MERCAN!

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Levent Mercan, Fenerbahçe ile 4 senelik anlaşmaya vardı. Yağız Savuncuoğlu, daha önce Fenerbahçe'nin Karagümrük'e Levent Mercan için 3 milyon € bonservis bedeli teklif ettiğini duyurmuştu.

ÖNÜMÜZDEKİ SEZON SARI LACİVERTLİ FORMAYI GİYECEK

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Levent Mercan, Almanya'da doğdu. 2000 doğumlu futbolcu Schalke 04'te forma giymişti. Sol ayaklı futbolcu önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de forma giyecek.

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