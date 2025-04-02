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SON DAKİKA: Mourinho, Galatasaray için çok motive! Okan Buruk’un Fenerbahçe hamlesi: 5’li savunma sürprizi

02.04.2025 13:50
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SON DAKİKA: Gözler kulaklar Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde! Süper Lig'de son hafta Beşiktaş derbisinden mağlubiyetle ayrılan ve ilk kez ligde kaybeden Galatasaray, Kadıköy'den turla ayrılmak istiyor. Fenerbahçe ise Galatasaray’ı saf dışı bırakıp psikolojik üstünlüğü ele geçirme niyetinde! İki takımdan son gelişmeler ve muhtemel 11’ler burada! Okan Buruk’tan sürpriz gelebilir…

SON DAKİKA: Mourinho, Galatasaray için çok motive! Okan Buruk’un Fenerbahçe hamlesi: 5’li savunma sürprizi

Son dakika Fenerbahçe Galatasaray haberleri... Akşam milyonların gözü Kadıköy’de olacak! Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final mücadelesi için karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe önce kupada Galatasaray’ı mağlup edip daha sonra da Trabzonspor’u ligde yenerek sarı kırmızılılarla puan farkını 3’e düşürmek istiyor. Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Frankowski bu maçta oynayabilecek.

MOURİNHO’NUN PLANI İŞİ 90 DAKİKADA BİTİRMEK

Tecrübeli teknik adam Jose Mourinho, bu sene iki defa karşı karşıya geldiği Galatasaray’ı bu kez mağlup ederek taraftarına hediye vermek istiyor. Kalede İrfan Can’ı tercih etmesi beklenen Mourinho, 3-5-2’den vazgeçmeyecek.

Mert Müldür, Skriniar, Yusuf geri tandemle maça başlaması beklenen Mourinho sol kanatta Kostic’e sağ kanatta ise Oğuz’a forma şansı verecek. Fred’in sakatlığı nedeniyle orta sahada Amrabat ve Szymanski oynayacak.

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TALİSCA BU MAÇA ÖZEL HAZIRLANDI

Onların önünde Dusan Tadic forvette ise Talisca ve El Nesryi’nin oynaması bekleniyor. İki takım arasında bu sene Kadıköy’de oynanan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı. Rams Park’taki maç ise golsüz eşitlikle sona ermişti.

Devre arası transfer edilen Talisca, Galatasaray derbisine özel olarak hazırlandı. Daha önce Beşiktaş formasıyla Galatasaray’a gol atan Anderson Talisca bu maçta da rakip fileleri sarsmak istiyor.

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OKAN BURUK’TAN 5’Lİ SÜRPRİZİ!

Son dönemde saha içi oyuncuların yerleşimi ve oynanan oyunun eksikliği nedeniyle sık sık eleştirilen Okan Buruk bu maçta sistem değiştirebilir. Kalede Muslera’ya forma şansı verecek olan Okan Buruk, 5’li savunmaya dönebilir.

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KAAN AYHAN DÖNÜYOR

Frankowski ve Eren ile kanat bekleri tamamlayacak olan Okan Buruk savunmada Kaan, Davinson ve Abdülkerim’i görevlendirecek.

Orta sahada Sara’nın formsuzluğu nedeniyle Toreira ve Lemina’ya görev verecek olan tecrübeli teknik adam onların önünde serbest adam olarak Yunus’u değerlendirecek.

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BARIŞ ALPER – OSİMHEN İKİLİSİ

İleri uçta ise Barış Alper Yılmaz ve Osimhen’in forma giymesi bekleniyor.

Bugün 20:45'te başlayacak olan karşılaşma ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek.

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Bu anket 5 saat 41 dakika sonra sonlanacaktır.
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José Mourinho fenerbahçe galatasaray Osimhen
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