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Son dakika: Murat Sancak merak edilenleri böyle açıkladı: 'Yurt dışında bir kulübün başkanıydı, sportif direktörümüz olacak!', 'Montella için Fenerbahçe ve Trabzonspor deniyor ama...', 'Balotelli'yi göndermesem hoca gidecekti'

29.03.2023 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çeken Adana Demirspor, geride kalan 26 hafta sonunda topladığı 45 puanla 4. sırada yer alıyor. Mavi Şimşekler'in başkanı Murat Sancak; katıldığı canlı yayında yeni sportif direktörlerini açıklarken, adı Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılan teknik direktör Vincenzo Montella ve takımdan ayrılan Balotelli hakkında da önemli ifadeler kullandı.

Son dakika: Murat Sancak merak edilenleri böyle açıkladı: 'Yurt dışında bir kulübün başkanıydı, sportif direktörümüz olacak!', 'Montella için Fenerbahçe ve Trabzonspor deniyor ama...', 'Balotelli'yi göndermesem hoca gidecekti'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 45 puanla 4. sırada yer alan ve oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, gündeme damga vuran açıklamalarda bulundu. Yeni sportif direktörle ilgili konuşan Sancak, teknik direktör Vincenzo Montella ve takımdan ayrılan Mario Balotelli hakkında flaş ifadeler kullandı.

Futbolseverlerin merak ettiği soruları Ajansspor canlı yayınında cevaplayan Murat Sancak'ın sözleri, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

"BAŞKA BİR KULÜBÜN BAŞKANIYDI, SPORTİF DİREKTÖRÜMÜZ OLACAK"

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Sportif direktörün spor camiasından olduğunu dile getiren Sancak, "Yeni sportif direktörümüzü pazartesi günü açıklayacağız. Spor camiasının içinde olan bir insan. Yurt dışında bir kulübün başkanlığını yürütüyordu. Fesih işlemlerini halletti, yabancı değil. Spor camiasının içinden biri." dedi.

HASAN ÇETİNKAYA MI?

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Sancak'ın sportif direktör açıklaması sonrasında dile getirdiği kişinin Hasan Çetinkaya olduğu iddia edildi. Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe'de idari menajerlik yapan Hasan Çetinkaya, sarı - lacivertlilerden ayrıldıktan sonra Belçika ekibi Westerlo'nun başkanlığını üstlenmişti.

"TRABZONSPOR İŞİN RACONUNU BİLİR"

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Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella hakkında çıkan iddialar için değerlendirmede bulunan Murat Sancak, "Montella ile görüşmelerimiz devam ediyor. Trabzonspor ve Fenerbahçe deniyor ama bize ulaşan bir bilgi yok. Ancak bazı haberciler böyle yapıyor. Bunlar hayatta var. Mümkün olduğunca yorumlar yazmaya çalışıyorum ben de zaten. Trabzonspor işin raconunu bilir, böyle bir şeye kalkışmayacaklarını biliyorduk. İnşallah sözleşmesini uzatır." ifadelerini kullandı.

Murat Sancak, sözlerine şu şekilde devam etti;

"ŞU AN MEŞGUL OLMAK İSTEMEDİĞİNİ İLETTİ"

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"Türkiye'de Jesus'tan sonra en pahalı hocalardan biri Montella. Kendisine sözleşme uzatma teklifimizi ilettik. Kendisi bu konularla şu an meşgul olmak istemediğini dile getirdi."

"BELHANDA O GÜN PERİŞAN OLDU"

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"Adana Demirspor'da her futbolcu, başkan, hoca adam gibi çıkar işini yapar. Namus ve şerefiyle hareket eder. Benim takımımda öyle şeyler olmaz. Futbolcularımız karakterli insanlar. Belhanda'yı tanımayanların yorum yapmaları kolay. Takımı en çok sahiplenen, bir araya getiren ve hocasına en çok destek veren oyunculardan bir tanesi. Trabzon maçında çok motive olmuştu, 1-0 geri düşünce de sinirlendi. Keşke yapmasaydı, o gün perişan oldu."

"BALOTELLI GİTMESEYDİ, HOCA AYRILACAKTI"

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"Balotelli'yle ilgili daha önce açıklamadığım bir şey açıklayayım; onu göndermeseydim, hoca gidecekti. Montella'nın şartı buydu. Balotelli de biliyor, hoca da biliyor. Balotelli, misyonunu tamamlamıştı. Ancak onun gibi bir oyuncuyu tekrar alır mıyım, evet alırım."

"BAKAYOKO İLE ANLAŞMIŞTIK"

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"Bakayoko ile anlaştık. İmza atacaktı, son anda aklına ne geldiyse masadan kalktı. Chelsea'den alacağı para vardı herhalde onu düşündü."

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