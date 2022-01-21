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Son dakika: Muslera'nın yeri sonunda doluyor! Galatasaray'ın yeni kalecisi çok tanıdık

21.01.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından kaleyi devralan İsmail Çipe büyük hayal kırıklığı yarattı. Ara transfer döneminde önceliği kaleye veren yönetim, Giresunspor'a kiralık olarak gönderdiği Okan Kocuk'un geri dönmesi için henüz bir hamlede bulunmadı. Sarı-kırmızılıların gündeminde Gent forması giyen milli kaleci Sinan Bolat var.

Son dakika: Muslera'nın yeri sonunda doluyor! Galatasaray'ın yeni kalecisi çok tanıdık
Sinan Bolat

Sinan Bolat

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: AA Gent
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Tarihin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Galatasaray'da gündem kaleci transferi. Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından kaleyi devralan İsmail Çipe'nin kötü formu, Fatih Öztürk'ün ise ilk 11'de dahi düşünülmemesi sonrası sarı-kırmızılılarda yönetim harekete geçti. Giresunspor'a kiralanan ve Karedeniz ekibinde harika işler yapan Okan Kocuk'un sezon sonuna kadar Galatasaray'a geri dönmesi zor gözükürken, sarı-kırmızılılar milli kaleci Sinan Bolat'ı gündemine aldı.

GALATASARAY, OKAN KOCUK İÇİN TALEPTE BULUNMADI

Fanatik'in haberine göre, Galatasaray, Okan Kocuk'un geri dönüşü için henüz Giresunspor'a bir talepte bulunmadu. Karadeniz ekibi de bu ayrılığa sıcak bakmazken başarılı kalecinin yeni sezondan önce sarı-kırmızılı formayı giymesi beklenmiyor.

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GALATASARAY FORMASI GİYMİŞTİ

Galatasaray kaleci transferinde Sinan Bolat ismini ilk sıraya aldı. Gent forması giyen 33 yaşındaki milli kalecinin kulübü ile yarım sezon daha sözleşmesi var. Galatasaray Gent'ten bedelsiz ayrılabilirse Sinan Bolat'ı 1.5 yıllığına kadrosuna katacak. Bu transferin kısa süre içinde noktalanması bekleniyor. Milli kaleci 2014-2015 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giymişti.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Fernando Muslera
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