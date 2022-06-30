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SON DAKİKA: Muslera'nın yerine o geliyor! İşte teklif...

30.06.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek, çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ederken transferin gözde isimlerinden Abdülkadir Bardakcı transferiyle ses getirmişti. Yalnızca kısa vade değil uzun vade de transfer çalışmalarına devam eden Özbek ve ekibi, 2011'den bu yana Galatasaray forması giyen ve 2 sezon sonra sözleşmesi bitecek olan Muslera için de yeni kararlar aldı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Muslera'nın yerine o geliyor! İşte teklif...
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 36 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek yalnızca bu sezon için değil, uzun vade kulübe fayda sağlayabilmek adına çalışmalarını gerçekleştiriyor. Özellikle futbol şubesinde çalışmalar üzerine yoğunlaşan Özbek ve ekibi, transferde de takıma uzun vadede yararlı olabilecek isimler üzerine yoğunlaşmış durumda.

YÖNETİM KOLLARI SIVADI!

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Hal böyleyken, 2011 yılından bu yana Galatasaray'da forma giyen ve hem bugüne kadar gösterdiği performans hem de karakteriyle taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazanmayı başaran Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın sözleşmesinin 2 sezon sonra bitmesi nedeniyle Özbek yönetimi kolları sıvadı.

Farklı takımlarda kiralık olan isimlerden Okan Kocuk Giresunspor'da, Batuhan Şen ise Menemenspor'da iyi bir performans gösterseler de Sarı-Kırmızılı yönetim kaleci transferi konusunda işi sıkı tuttuğu öğrenildi.

YENİ HEDEF: ALİ EMRE YANAR

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Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'ın listesinde ilk sırada yer alan isim hiç yabancı değil. Sarı-Kırmızılı ekip 1. Lig ekibi Altınordu’nun 24 yaşındaki kalecisi Ali Emre Yanar’ı listesine aldı. Performansıyla birçok kulübün dikkatini çeken 1.90'lık eldiven için Galatasaray'ın yanı sıra Danimarka'dan Nordsjaelland ile Türkiye'den şu ana kadar Konyaspor 'un 450 bin Euro, Başakşehir'in 500 bin Euro teklifle Altınordu'nun kapısını çaldığı öğrenildi.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ HAZIR!

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Sarı-Kırmızılılar, Altınordu altyapısından yetişen Ali Emre'nin transferini 750 bin Euro'ya bitirmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz sezon İzmir ekibinde 33 maçta forma giyen 24 yaşındaki eldiven kalesinde 52 gol gördü ve 6 maçta rakiplere gol izni vermedi.


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