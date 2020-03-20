SON DAKİKA! Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti

Uzun süredir tedavi altında bulunan Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, bu sabah 06.30'da tedavi gördüğü İstinye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Ünlü arabesk şarkıcısı Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, bir süredir böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altındaydı. Sözcü'nün haberine göre; bir süredir Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden 88 yaşındaki Muhterem Nur'un vefat ettiği açıklandı.

Geçen hafta da Nur hakkında böyle bir iddia ortaya atılmış ancak kısa bir süre sonra yalanlanmıştı. Bir süredir böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu tedavisi gören Muhterem Nur, hastaneye kaldırılmış, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alınmıştı.

MUHTEREM NUR KİMDİR?

Gerçek adı Aysel Kısa Akbaş olan Muhterem Nur, 1932 yılında Makedonya'nın Manastır şehrinde dünyaya geldi. 16 yaşındaki annesini doğum esnasında kaybetti, babasını hiç tanımadı. "Anne" dediği teyzesi tarafından büyütüldü. Çok küçük yaşlarında ailesinin geri kalanıyla Türkiye’ye göç etti.. Yeni nüfus cüzdanıyla adı Aysel Muhterem, soyadı da Kısa oldu. Çocukluğu İstanbul - Eyüp'te geçti. Uzun yıllar fabrika işçisi olarak çalıştı.