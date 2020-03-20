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SON DAKİKA! Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2020 09:39 | Son Güncelleme

Ünlü sinema sanatçısı ve Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur hayatını kaybetti. Ünlü isim bir süredir tedavi için hastanedeydi.

SON DAKİKA! Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti

Uzun süredir tedavi altında bulunan Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, bu sabah 06.30'da tedavi gördüğü İstinye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Ünlü arabesk şarkıcısı Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, bir süredir böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altındaydı. Sözcü'nün haberine göre; bir süredir Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden 88 yaşındaki Muhterem Nur'un vefat ettiği açıklandı.

Geçen hafta da Nur hakkında böyle bir iddia ortaya atılmış ancak kısa bir süre sonra yalanlanmıştı. Bir süredir böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu tedavisi gören Muhterem Nur, hastaneye kaldırılmış, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alınmıştı.

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MUHTEREM NUR KİMDİR?

Gerçek adı Aysel Kısa Akbaş olan Muhterem Nur, 1932 yılında Makedonya'nın Manastır şehrinde dünyaya geldi. 16 yaşındaki annesini doğum esnasında kaybetti, babasını hiç tanımadı. "Anne" dediği teyzesi tarafından büyütüldü. Çok küçük yaşlarında ailesinin geri kalanıyla Türkiye’ye göç etti.. Yeni nüfus cüzdanıyla adı Aysel Muhterem, soyadı da Kısa oldu. Çocukluğu İstanbul - Eyüp'te geçti. Uzun yıllar fabrika işçisi olarak çalıştı.

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SİNEMA YILLARI

Sinemaya o günlerde tesadüfen tanıştığı ünlü ses sanatçısı ve aynı zamanda dönemin en büyük film yapımcısı Halk Film’inde ortağı olan Suzan Yakar Rutkay’ın desteğiyle 1950 yılında "Yıldızlar Revüsü" filminde figüran olarak oynayarak sinema hayatına başladı. Fabrikadaki işinden ayrılıp günde 5 lira ücretle filmlerde figüranlık yapmaya başladı. Yıldızı parlayıncaya kadar da 20'nin üzerinde filmde küçük roller oynadı. Asıl ününü ise Üç Arkadaş filmiyle yakaladı.

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İLK EVLİLİĞİ 2 YIL SÜRDÜ

Kısa sürede başrollere yükselerek bir çok film çevirmesineşın, dönem oyunculuğuna bağlı kalması nedeniyle iş yapamaz olan sanatçı, şöhretini de yavaş yavaş kaybetmeye başladı. Maddi sıkıntıları da artık başa çıkamayacağı boyuta ulaşmıştı. Sonunda ödeyemediği borçları yüzünden 1967 yılının Mart ayında 10 gün hapis yattı. İlk evliliğini 1961 yılında gazeteci-aktör Işın Kaan Köseoğlu ile yaptı, bu evlilik 1963 yılında boşanma ile sona erdi.

1965 yılından itibaren sinema çalışmalarını azaltarak dansöz olarak sahneye çıkmaya başladı. 1967’de şarkıcı olarak sahneye çıkmaya başladı. 1970 yıllarda daha çok küçük gazinolarda ve turne ekiplerinde şarkıcı olarak çalışan Muhterem Nur, Tekrar sinemaya dönerek aralıklı yıllarla 2002'ye kadar sinemada yer aldı.

MÜSLÜM GÜRSES'LE TANIŞMA

1982 yılının Mayıs ayında Müslüm Gürses ile Malatya turnesinde tanıştı. Kendisinden 21 yaş küçük olan Müslüm Gürses ile 5 Mayıs 1986'da Beykoz Evlendirme Memurluğu'nda gizlice nikah masasına oturdu.

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