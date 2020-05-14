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Son dakika | Mustafa Cengiz: Bizzat onayım vardır

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.05.2020 18:36 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün resmi hesaplarından yayılanan bütün açıklamalarda bizzat bilgisi ve onayı olduğunu söyledi.

Son dakika | Mustafa Cengiz: Bizzat onayım vardır

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün resmi mecralarında yayımlanan tüm açıklamaların bilgisi ve onayı dahilinde olduğunu bildirdi.

Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, 7 Mayıs'ta bir ameliyat geçirdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Geçirdiğim operasyonun ardından sağlığım el verdiği kadar ikinci başkanım ve başkan yardımcılarım başta olmak üzere ilgili mesai arkadaşlarımla birlikte Galatasaray'ımızın sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalara ara verilmeksizin devam edilmiş ve bu süreçte mali raporlar da hazırlanarak sonuçlandırılmıştır. Bilindiği gibi gerektiği takdirde de resmi sitemizden ilgili konulara ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Kulübümüz resmi mecralarında yayınlanan bütün açıklamalarda, bizzat bilgim, katkım ve nihayetinde onayım vardır.Galatasaray Spor Kulübü gibi 115 yıllık bir geçmişe sahip kurumsal bir yapıda zaten aksi de düşünülemez."

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