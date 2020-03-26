Mustafa Cengiz'in koronavirüs test sonucu negatif çıktı

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Galatasaray'da tüm ekip teste tabi tutulmuştu.

Futbolcular ve teknik heyette başka bir pozitif vakaya rastlanmazken sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz'in de test sonucu negatif çıktı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada testin sadece Cengiz'e değil, ailesi ve yakın çevresine de uygulandığı ve tüm test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.

