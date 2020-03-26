SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Mustafa Cengiz'in koronavirüs test sonucu negatif çıktı

Mustafa Cengiz'in koronavirüs test sonucu negatif çıktı

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.03.2020 11:03 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve ailesi ile başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın koronavirüs testleri negatif çıktı.

Mustafa Cengiz'in koronavirüs test sonucu negatif çıktı

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Galatasaray'da tüm ekip teste tabi tutulmuştu.

Futbolcular ve teknik heyette başka bir pozitif vakaya rastlanmazken sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz'in de test sonucu negatif çıktı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada testin sadece Cengiz'e değil, ailesi ve yakın çevresine de uygulandığı ve tüm test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yasak dinlemediler, böyle basıldılar Yasak dinlemediler, böyle basıldılar
Marcelo Saracchi'yi rahatlatan haberMarcelo Saracchi'yi rahatlatan haber
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yusuf Günay mustafa cengiz Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Paylaşımları olay oldu: Düş ateş bırak yakamı

Paylaşımları olay oldu: Düş ateş bırak yakamı

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

Fenerbahçe'de 6 kişide koronavirüs çıktı!

Fenerbahçe'de 6 kişide koronavirüs çıktı!

'Bize göre ligler bitmiştir'

'Bize göre ligler bitmiştir'

Fenerbahçe'de Obradovic gelişmesi

Fenerbahçe'de Obradovic gelişmesi

F.Bahçe'de Max Kruse'ye koronavirüs şoku!

F.Bahçe'de Max Kruse'ye koronavirüs şoku!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Fatih Terim koronavirüse yakalandı!

Fatih Terim koronavirüse yakalandı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

Okuyucu Yorumları 5 yorum
Kazanacaksın Baba. evlatlarını yalnız bırakmayacaksın. İMPARATOR!
Çok şükür...
ALLAH'IMA şükürler olsun Çok Şükür Rabbim Abdürrahim Albayrak ve FATİH TERİM'EDE Şafi Adından Şifa versin inşAllah Amin
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mustafa Cengiz'in koronavirüs test sonucu negatif çıktı

Mustafa Cengiz'in test sonucu çıktı

Babel'den koronavirüs günlerinde şaşırtan paylaşım

Babel'den şaşırtan paylaşım

Fatih Terim ve kızlarının güçlü bağı

Fatih Terim ve kızlarının güçlü bağı

Galatasaray'da Marcelo Saracchi'yi rahatlatan haber

Marcelo Saracchi'yi rahatlatan haber

Galatasaray'da Fatih Terim'den ilk açıklama! Koronavirüs...

Fatih Terim'den ilk açıklama!

Mustafa Cengiz: Bende hiçbir koronavirüs belirtisi yok

'Bende hiçbir koronavirüs belirtisi yok'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.