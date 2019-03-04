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SON DAKİKA Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 04.03.2019 21:15 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Kasımpaşa-Trabzonspor maçı esnasında rahatsızlanan Kasımpaşa teknik direktörü Mustafa Denizli tedavi için hastaneye kaldırıldı. Denizli, ikinci yarıda takımının başında yer almadı.

SON DAKİKA Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı

Kasımpaşa'nın Trabzonspor ile oynadığı ve ilk yarısını 2-0 geride kapattığı müsabakanın devre arasında Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli rahatsızlık geçirdi.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan deneyimli çalıştırıcının yerine, yardımcı antrenör Sarp Yiğit ikinci yarıda takımın başında sahaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
mustafa denizli Kasımpaşa Trabzonspor

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