SON DAKİKA Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı

Kasımpaşa'nın Trabzonspor ile oynadığı ve ilk yarısını 2-0 geride kapattığı müsabakanın devre arasında Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli rahatsızlık geçirdi.
Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan deneyimli çalıştırıcının yerine, yardımcı antrenör Sarp Yiğit ikinci yarıda takımın başında sahaya çıktı.
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