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  4. Son dakika: Ne yaptın Arda Güler! Attığı frikik golü sosyal medyada rekor kırıyor! ''Sen Messi misin?''

Son dakika: Ne yaptın Arda Güler! Attığı frikik golü sosyal medyada rekor kırıyor! ''Sen Messi misin?''

10.07.2022 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, hazırlık maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile karşılaştı. Sakarya'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 2-0 kazandı. Karşılaşmaya Arda Güler'in attığı müthiş gol damga vurdu. Sosyal medyada kısa süre içinde binlerce paylaşım alan bu gol şimdiden Türkiye'nin gündemine oturdu. Genç oyuncunun golüne Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus bile şaşırdı. Sosyal medyada taraftarlar ''Sen Messi misin Arda?'' şeklinde yorumlar yaptı.

Son dakika: Ne yaptın Arda Güler! Attığı frikik golü sosyal medyada rekor kırıyor! ''Sen Messi misin?''
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, Arda Güler'in 87. dakikada ve Serdar Dursun'un 89. dakikada attığı gollerle 2-0 kazandı. Arda Güler'in attığı müthiş frikik golü ise maçın önüne geçti.

SON DAKİKA: ARDA GÜLER ŞOV YAPTI! DURDURULAMAZ YÜKSELİŞ...

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Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, 87. dakikada sahneye çıktı. Genç futbolcu, kazanılan frikikte topu ağlara gönderdi.

Fenerbahçe'nin diğer golü 89. dakikada Serdar Dursun'dan geldi. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Dinamo Kiev maçı öncesi son hazırlık maçına çıkan Fenerbahçe, 20 Temmuz'da Ukrayna ekibi ilk ilk maçta karşılaşacak.

(Görüntüler TV8'den alınmıştır.)


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