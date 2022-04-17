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Son dakika: Ne yaptın Balotelli! Direkt kırmızı kart ve Trabzonspor detayı...

17.04.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor Kasımpaşa'nın konuğu oldu. İlk yarının sonlarına gelirken Balotelli direkt kırmızı kartla oyun dışına alındı. İtalyan futbolcu bu karar sonrası adeta çılgına döndü. Rakibinin ayağına basması sonucu hakem tarafından oyundan ihraç edilen golcü oyuncu haftaya oynanacak Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü. Bu olay sonrası sosyal medya adeta karıştı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Ne yaptın Balotelli! Direkt kırmızı kart ve Trabzonspor detayı...
Mario Balotelli

Mario Balotelli

İTA İtalya
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Son dakika haberleri... Süper Lig'de 33. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. İki takımın da mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı maçta ilk yarının sonunda ilginç bir olay yaşandı. Adana Demirspor kariyerinde ilk kırmızı kartını gören Balotelli sinirden çılgına döndü.

SON DAKİKA: BALOTELLI DİREKT KIRMIZI KART GÖRDÜ

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Karşılaşmada ilk yarının son dakikalarında rakibine yaptığı sert müdahalenin ardından kırmızı kart görerek oyun dışına alınan Balotelli çılgına döndü. Yapılan itirazların ardından karar değişmedi ve yıldız oyuncu takımını 10 kişi bıraktı.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

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Balotelli'nin kırmızı kart görüp haftaya oynanacak Trabzonspor maçında cezalı duruma düşmesinin ardından sosyal medya karıştı. Fenerbahçe taraftarları Balotelli'nin kırmızı kart görmesinin ardından büyük tepki gösterdi. Şampiyonluk yolunda Trabzonspor'un puan kaybetmesini bekleyen sarı-lacivertliler, Balotelli gibi golcü bir oyuncunun bu kadar önemli bir maçta oynamayacak olması ortalığı karıştırdı.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)


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Trabzonspor Adana Demirspor Mario Balotelli son dakika haberi
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