Son dakika: Ne yaptın Emre Mor... Attığı gol sosyal medyada rekor kırıyor!

Son dakika haberleri... Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor'u ağırlayan Fatih Karagümrük'te maça sürpriz bir isim damga vurdu. Kötü gidişatına son vermek isteyen Fatih Karagümrük teknik direktörü Volkan Demirel, Emre Mor'u ilk 11'de oynattı. Genç oyuncu müthiş bir performans göstererek sosyal medyada rekor kırdı. Fatih Karagümrük, Emre Mor'un hat-trick yaparak 3 gol attığı maçı 3-0 kazandı.

İNANILMAZ BİR GOL ATTI!

Maçın ilk yarısında 2 gol atan Emre Mor, sosyal medyada gündem oldu. Özellikle attığı 2. golü paylaşan taraftarlar Emre Mor'un bu vuruşunu öve öve bitiremedi... Kısa süre içinde paylaşım rekorları kıran Emre Mor, maçın önüne geçerek eski günlerinden esintiler sundu... Karşılaşmanın ikinci yarısında da 1 gol atan Emre Mor, maçı hat-trick yaparak tamamladı.

GOL SONRASI VOLKAN DEMİREL'DEN TEBRİK

Attığı goller sonrası teknik direktör Volkan Demirel'e koşan Emre Mor, sevincini teknik direktörüyle paylaştı.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

39 YIL SONRA İLK

Kariyeri boyunca 3 gol attığı sezon olmayan Emre Mor, profesyonel kariyerinin ilk hat-trick'ini Kayserispor karşısında yaptı ve Süper Lig'de Karagümrük formasıyla 39 yıl sonra bunu başaran ilk futbolcu oldu.



