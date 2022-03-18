SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fatih Karagümrük
  4. Son dakika: Ne yaptın Emre Mor... Attığı gol sosyal medyada rekor kırıyor!

Son dakika: Ne yaptın Emre Mor... Attığı gol sosyal medyada rekor kırıyor!

18.03.2022 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fatih Karagümrük ile Kayserispor maçına genç yetenek Emre Mor damgasını vurdu. Maçta 3 gol kaydeden yıldız oyuncunun attığı 2. gol sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Fatih Karagümrük'ün 3-0 kazandığı maçta golleri 10, 36 ve 76. dakikalarda Emre Mor attı ve hat-trick yaptı.

Son dakika: Ne yaptın Emre Mor... Attığı gol sosyal medyada rekor kırıyor!
Emre Mor

Emre Mor

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fatih Karagümrük
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri... Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor'u ağırlayan Fatih Karagümrük'te maça sürpriz bir isim damga vurdu. Kötü gidişatına son vermek isteyen Fatih Karagümrük teknik direktörü Volkan Demirel, Emre Mor'u ilk 11'de oynattı. Genç oyuncu müthiş bir performans göstererek sosyal medyada rekor kırdı. Fatih Karagümrük, Emre Mor'un hat-trick yaparak 3 gol attığı maçı 3-0 kazandı.

İNANILMAZ BİR GOL ATTI!

FOJsyQLWUAI2Viy

Maçın ilk yarısında 2 gol atan Emre Mor, sosyal medyada gündem oldu. Özellikle attığı 2. golü paylaşan taraftarlar Emre Mor'un bu vuruşunu öve öve bitiremedi... Kısa süre içinde paylaşım rekorları kıran Emre Mor, maçın önüne geçerek eski günlerinden esintiler sundu... Karşılaşmanın ikinci yarısında da 1 gol atan Emre Mor, maçı hat-trick yaparak tamamladı.

GOL SONRASI VOLKAN DEMİREL'DEN TEBRİK

FOJsyyvWYAQvsGU

Attığı goller sonrası teknik direktör Volkan Demirel'e koşan Emre Mor, sevincini teknik direktörüyle paylaştı.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

39 YIL SONRA İLK

d5724be2-7476-412b-8c90-71cd3bd02a91

Kariyeri boyunca 3 gol attığı sezon olmayan Emre Mor, profesyonel kariyerinin ilk hat-trick'ini Kayserispor karşısında yaptı ve Süper Lig'de Karagümrük formasıyla 39 yıl sonra bunu başaran ilk futbolcu oldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da çıt çıkmadı!İstanbul'da çıt çıkmadı!
Galatasaray-Barcelona maçında 110 desibel!Galatasaray-Barcelona maçında 110 desibel!
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde olay!Galatasaray-Beşiktaş derbisinde olay!
Anahtar Kelimeler:
Emre Mor Fatih Karagümrük Kayserispor son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta zam beklentisi

Akaryakıta zam beklentisi

İstanbullular dikkat! Vali Yerlikaya'dan yeni kar yağışı uyarısı

İstanbullular dikkat! Vali Yerlikaya'dan yeni kar yağışı uyarısı

Fenerbahçe'den ezeli rakibe gidiyor! Hem de bedavaya...

Fenerbahçe'den ezeli rakibe gidiyor! Hem de bedavaya...

Kahkahaya boğan konuşma... ''Kimsin sen?''

Kahkahaya boğan konuşma... ''Kimsin sen?''

Adeta bir erken final! Devler Ligi'nde sürpriz

Adeta bir erken final! Devler Ligi'nde sürpriz

Galatasaraylılar şoke oldu! Bakın Barcelona kiminle eşleşti...

Galatasaraylılar şoke oldu! Bakın Barcelona kiminle eşleşti...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Şoför direksiyon başında öldü! Servisteki öğrenciler...

Şoför direksiyon başında öldü! Servisteki öğrenciler...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Servet kazanıyor! “Komşularım bile abone oldu”

Servet kazanıyor! “Komşularım bile abone oldu”

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.