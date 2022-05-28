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Son dakika: Ne yaptın Jose Sosa! Fenerbahçe sonrası yeni takımı...

28.05.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi ön eleme biletini kapan Fenerbahçe'de kontratı sona eren Jose Sosa'ya Süper Lig'den iki ekip talip oldu. Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen yeni ekipler Ümraniyespor ve Ankaragücü, Jose Sosa'yı kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika: Ne yaptın Jose Sosa! Fenerbahçe sonrası yeni takımı...
Jose Sosa

Jose Sosa

ARJ Arjantin
Yaş: 37 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son haftalarında yakaladığı çıkışla ikincilik koltuğuna oturan ve UEFA Şampiyonlar Ligi biletini cebine koyan Fenerbahçe'de taraftarlar yeni transferleri beklerken, sözleşmesi biten oyunculara da veda edildi. Takımdan ayrılan isimler arasında yer alan Jose Sosa'ya ise iki teklif birden geldi.

Ülkesine dönmeyi planlayan Arjantinli futbolcu Jose Sosa'ya Süper Lig'in yeni ekipleri Ümraniyespor ve Ankaragücü talip oldu.

KAFASI KARIŞTI

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Sarı - lacivertli takımla vedalaşan Jose Sosa'nın bu teklifler karşısında kafası karıştı.

İSTANBUL'U ÇOK SEVİYOR

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Tecrübeli futbolcunun özellikle çok sevdiği İstanbul'da kalmak adına Ümraniye'ye imza atmaya sıcak baktığı öğrenildi.

İKİ TAKIMLA DA GÖRÜŞECEK

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İlk olarak Ümraniyespor ile görüşecek olan Sosa, ardından Ankaragücü'nün teklifini değerlendirecek.

OLMAZSA ÜLKESİNE DÖNECEK

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Deneyimli oyuncu bu takımlarla anlaşamazsa ülkesine, Estudiantes'e dönecek.

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