Son dakika: Ne yaptın Jose Sosa! Fenerbahçe sonrası yeni takımı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son haftalarında yakaladığı çıkışla ikincilik koltuğuna oturan ve UEFA Şampiyonlar Ligi biletini cebine koyan Fenerbahçe'de taraftarlar yeni transferleri beklerken, sözleşmesi biten oyunculara da veda edildi. Takımdan ayrılan isimler arasında yer alan Jose Sosa'ya ise iki teklif birden geldi.
Ülkesine dönmeyi planlayan Arjantinli futbolcu Jose Sosa'ya Süper Lig'in yeni ekipleri Ümraniyespor ve Ankaragücü talip oldu.
Sarı - lacivertli takımla vedalaşan Jose Sosa'nın bu teklifler karşısında kafası karıştı.
Tecrübeli futbolcunun özellikle çok sevdiği İstanbul'da kalmak adına Ümraniye'ye imza atmaya sıcak baktığı öğrenildi.
İlk olarak Ümraniyespor ile görüşecek olan Sosa, ardından Ankaragücü'nün teklifini değerlendirecek.
Deneyimli oyuncu bu takımlarla anlaşamazsa ülkesine, Estudiantes'e dönecek.
Okuyucu Yorumları 0 yorum