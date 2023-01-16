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  4. Son dakika: Necati Ateş'in Gaziantep FK futbolcusu Ertuğrul Ersoy için 'Fenerbahçe kazansın diye her şeyi yaptı!' sözleri olay yarattı! Sarı - lacivertli taraftarlardan tepki üstüne tepki...

Son dakika: Necati Ateş'in Gaziantep FK futbolcusu Ertuğrul Ersoy için 'Fenerbahçe kazansın diye her şeyi yaptı!' sözleri olay yarattı! Sarı - lacivertli taraftarlardan tepki üstüne tepki...

15.01.2023 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 8. ve 90+1. dakikada Enner Valencia kaydetti. Karşılaşmanın ardından spor yorumcusu Necati Ateş; Fenerbahçe'nin performansını değerlendirirken, Gaziantep FK'nın savunmacısı Ertuğrul Ersoy'u eleştirdi. Ateş'in yorumları sarı - lacivertli taraftarların tepkisini çekti. İşte detaylar...

Son dakika: Necati Ateş'in Gaziantep FK futbolcusu Ertuğrul Ersoy için 'Fenerbahçe kazansın diye her şeyi yaptı!' sözleri olay yarattı! Sarı - lacivertli taraftarlardan tepki üstüne tepki...

Son dakika haberleri: Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya geldi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 90+1. dakikada Enner Valencia kaydetti ve sarı - lacivertlile bu skorla birlikte son 4 maçında 3. galibiyetini aldı.

NECATİ ATEŞ'TEN ERTUĞRUL ERSOY'A ELEŞTİRİ

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Puanını 38'e yükselten ve ikinci sırada yer alan Fenerbahçe için spor yorumcusu Necati Ateş'ten flaş değerlendirmeler geldi. TRT Spor'da yorumlarda bulunan Necati Ateş, Gaziantep FK'nın stoperi Ertuğrul Ersoy'u ağır şekilde eleştirdi.

"FENERBAHÇE KAZANSIN DİYE ÇOK ÇALIŞTI"

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Ateş'in, "Gaziantep FK'da Ertuğrul, bugün Fenerbahçe kazansın diye çok çalıştı. Beğendiğim bir futbolcu ama maalesef her golde o var." sözleri Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti. Sarı - lacivertli futbolseverler, sosyal medya üzerinden Ateş'e eleştiren ifadeler kullandı.

"ÇOK POZİSYON VERİYOR"

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Necati Ateş'in diğer yorumları ise şu şekilde;

"Fenerbahçe çok pozisyon veriyor. Galatasaray bunları değerlendirebilecek kaliteli ayaklara sahip. Ancak Hatay, Gaziantep, Antalya veya Anadolu'dan başka takımlar... Onlar da bu pozisyonlara giriyor ama bu golleri atabilecek kaliteli oyuncuları yok hepsinin."

"EN ÇOK ALTAY'A ÜZÜLÜYORUM"

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"Ben burada en çok Altay'a üzülüyorum. Galatasaray maçında kötü oynadı ama bugün de bir o kadar iyi oynadı. Bugün Fenerbahçe daha erken de kazanabilirdi."

"SAHADA KAVGA BEKLİYORDUM"

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"Şampiyonluktaki en önemli rakibine yenilmişsin, fark 7'ye çıkmış, psikolojik üstünlüğü kaybetmişsin, ciddi bir reaksiyon bekliyordum. Sahada mücadele ve kavga bekliyordum."

"BATSHUAYI, KING, VALENCIA..."

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"Batshuayi çok iyi futbolcu ama bu maç senin maçın. King, bu senin maçın. Valencia sakat sakat geliyor ve bence hala sakat, inanın buna."

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