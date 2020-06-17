SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Nihat Özdemir, Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti

Son dakika: Nihat Özdemir, Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.06.2020 15:37 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Spor Kulübü üyeliğinden istifa etti.

Son dakika: Nihat Özdemir, Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Spor Kulübü üyeliğinden istifa etti. TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'den ihracı gündemde olan Nihat Özdemir istifa kararı aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polisler bile şaşırdı! 'Kaçak volkan üretiminde' patlama Polisler bile şaşırdı! 'Kaçak volkan üretiminde' patlama
F.Bahçe ile gizli görüşme ortaya çıktı! F.Bahçe ile gizli görüşme ortaya çıktı!
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kritik toplantıya saatler kaldı! Ülke genelinde yasaklanabilir

Kritik toplantıya saatler kaldı! Ülke genelinde yasaklanabilir

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

F.Bahçe ile gizli görüşme ortaya çıktı!

F.Bahçe ile gizli görüşme ortaya çıktı!

Maç sonu sahada gerginlik yaşandı!

Maç sonu sahada gerginlik yaşandı!

Derbide penaltı tartışması!

Derbide penaltı tartışması!

Beşiktaş ve F.Bahçe ile anılıyordu

Beşiktaş ve F.Bahçe ile anılıyordu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kulübü satın alıyor!

Kulübü satın alıyor!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Gökhan Gönül Fenerbahçe'de!

Gökhan Gönül Fenerbahçe'de!

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Nihat Özdemir, Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti

Nihat Özdemir, Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti

Fenerbahçe'de kupa hasreti 6 sezona çıktı

Fenerbahçe kupayı unuttu

Fenerbahçe için sağ bek iddiası: Mykola Morozyuk

F.Bahçe ile gizli görüşme ortaya çıktı!

Ali Koç Ahmet Ağaoğlu'nu tebrik etti

Ali Koç Ahmet Ağaoğlu'nu tebrik etti

Tahir Karapınar: Sörloth ve Pereira bizi tahrik etti

Sörloth ve Pereira bizi tahrik etti

Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz, Trabzonspor maçıyla ilk kez sahaya çıktı

Ömer Faruk ilk kez sahaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.