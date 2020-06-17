Son dakika: Nihat Özdemir, Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Spor Kulübü üyeliğinden istifa etti. TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'den ihracı gündemde olan Nihat Özdemir istifa kararı aldı.
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