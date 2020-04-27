Son dakika! Nur Yerlitaş hayatını kaybetti! Nur Yerlitaş neden öldü?

Uzun süredir kanser tedavisi gören modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti. Ünlü modacı Nur Yerlitaş geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olmuş ve zor günler geçirmişti.
Ünlü modacı 6 Ağustos 2018'de ameliyat masasına yatmıştı. Tedavi süreci devam eden Nur Yerlitaş, hastalığı hakkında sevenlerini ara ara bilgilendiriyordu. Yerlitaş son olarak katıldığı bir televizyon programında şunları söylemişti:
"İlk ameliyatı olduğumda sağ tarafta da bir kitle vardı. İlk başta gerek görmemişti doktorum. Kontrole gittim 6 ay sonra doktor baktı ‘hemen ameliyat’ dedi ve ameliyat oldum. Şimdi yeniden tedavi sürecine başladık. Çok yorgun bir hayatım oldu. İyi günlerim, kötü günlerim oldu. Baş ağrılarım vardı. Televizyon programı bitti doktora gittim teşhisi koydular. Biraz düzeleyim inşallah televizyonlara çıkacağım."
Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı ise yürek burktu. Geçtiğimiz gün bir paylaşım yapan Yerlitaş fotoğrafına "bakma bana öyle baktığın yerdeyim, bende kal" notunu düşmüş.
Acı haberi ünlü şarkıcı Cenk Eren duyurdu. Sosyal medya hesabından Nur Yerlitaş'ın fotoğrafını paylaşan Eren, "Çok çok üzgünüm çok eski çok kıymetli bir dostumu hepimizin hayatına da bir izi olan sevgili Nur Yerlitaş'i kaybettik. Allah rahmet eylesin" dedi.
Nur Yerlitaş, 11 Ağustos 1955’te İstanbul’un Vefa semtinde doğdu. Anne tarafından Arap, baba tarafından Laz asıllıdır. Kariyerine İtalya’dan getirdiği aksesuarları satarak başladı. Daha sonraki yıllarda kendi butiğini açtı ve tasarım işine girdi.
Uzun süre Bu Tarz Benim jürisinde yer alan ve zaman zaman tepki de çeken ve Nurella olarak da ünlenen Nur Yerlitaş son dönemde beyin ameliyatı olarak uzun süre hastanede tedavi olmuştu.
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Yemekteyiz (2010)
Bugün Ne Giysem (2011)
Bu Tarz Benim (2014)
İşte Benim Stilim (2015-2017)
Maral: En Güzel Hikâyem (2015) – 9. bölüm
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“Karagözlüm” – Serkan Kaya
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