Son dakika! Nur Yerlitaş hayatını kaybetti! Nur Yerlitaş neden öldü?

Uzun süredir kanser tedavisi gören modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti. Ünlü modacı Nur Yerlitaş geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olmuş ve zor günler geçirmişti.

Ünlü modacı 6 Ağustos 2018'de ameliyat masasına yatmıştı. Tedavi süreci devam eden Nur Yerlitaş, hastalığı hakkında sevenlerini ara ara bilgilendiriyordu. Yerlitaş son olarak katıldığı bir televizyon programında şunları söylemişti:

"İlk ameliyatı olduğumda sağ tarafta da bir kitle vardı. İlk başta gerek görmemişti doktorum. Kontrole gittim 6 ay sonra doktor baktı ‘hemen ameliyat’ dedi ve ameliyat oldum. Şimdi yeniden tedavi sürecine başladık. Çok yorgun bir hayatım oldu. İyi günlerim, kötü günlerim oldu. Baş ağrılarım vardı. Televizyon programı bitti doktora gittim teşhisi koydular. Biraz düzeleyim inşallah televizyonlara çıkacağım."

SON PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı ise yürek burktu. Geçtiğimiz gün bir paylaşım yapan Yerlitaş fotoğrafına "bakma bana öyle baktığın yerdeyim, bende kal" notunu düşmüş.

ÜNLÜ İSİM DUYURDU

Acı haberi ünlü şarkıcı Cenk Eren duyurdu. Sosyal medya hesabından Nur Yerlitaş'ın fotoğrafını paylaşan Eren, "Çok çok üzgünüm çok eski çok kıymetli bir dostumu hepimizin hayatına da bir izi olan sevgili Nur Yerlitaş'i kaybettik. Allah rahmet eylesin" dedi.