Son dakika: Nuri Şahin, 1.5 milyon'a serbest kalıyor! Galatasaray taraftarı bayram etti

Son dakika haberleri... Galatasaray'da başkanlığa geçen Dursun Özbek şimdiden kolları sıvadı. Domenec Torrent ile çalışmayacağı öğrenilen Dursun Özbek'in teknik direktör adayları arasında seçim yapması bekleniyor. Sarı-kırmızılı taraftarların Nuri Şahin'i çok istediği bilinirken ilginç bir detay ortaya çıktı.

NURİ ŞAHİN'İ RESMEN AÇIKLAMIŞTI

Dursun Özbek ile birleşerek Galatasaray yönetimine giren Metin Öztürk, tek başına aday olduğu dönemde Nuri Şahin'i teknik direktör olarak düşündüğünü resmen açıklamıştı. Yeniden başkan seçilen Özbek yönetiminin en güçlü isimlerinden olan Öztürk ile birlikte Şahin seçeneği de tekrar güçlendi.

1.5 MİLYON EURO'YA SERBEST KALIR

Ajansspor'da yer alan habere göre; Nuri Şahin’in sözleşmesinde serbest kalma maddesi yer alıyor. Bu tutar da 1.5 milyon Euro. Galatasaray'ın yeni yönetimi eğer isterse bu bedeli ödeyip kendisiyle de her konuda anlaşması halinde Nuri Şahin'i takımının başına getirebilecek.

1.7 PUAN ORTALAMASI TUTTURDU

Nuri Şahin, 30 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgilik bir performansa çok başarılı bir performansa imza attı. 1.7 puan ortalaması yakalayan Nuri Şahin, geride kalan sezonda Süper Lig’de en çok dikkat çeken teknik adamlardan birisi oldu ve Galatasaray'ın da gündemine girdi.



