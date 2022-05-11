Son dakika: Nuri Şahin'den Galatasaray sürprizi! Veda geliyor...

Antalyaspor'da sezona futbolcu olarak başlayan ve ekim ayında kulübün yeni teknik direktörü olan Nuri Şahin, Akdeniz ekibi ile muhteşem bir çıkışa imza atmış ve ilk teknik adamlık deneyimindeki performansı ile adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Antalyaspor'un başında son 14 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisine imza atarak 34 yaşında tarihe geçen Nuri Şahin, ligin son haftasında ise taraftarının önünde büyük bir sürprize hazırlanıyor.

Ekim ayından bu yana teknik adamlık yapmasına rağmen futbolculuk lisansı hala aktif olan ve maç kadrolarında ismi oyuncu olarak yer alan Nuri Şahin'in Antalyaspor'un ligin son haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçta kendi taraftarı önünde bir vedaya hazırlandığı öğrenildi.

KRAMPONLARINI TAMAMEN ASACAK

Nuri Şahin'in Galatasaray karşılaşmasında takımının ligde bir iddiası kalmaması halinde son bölümde sahaya futbolcu olarak çıkacağı ve kendi taraftarı önünde kısa bir süre sahada yer aldıktan sonra kramponlarını tamamen asacağı belirtiliyor.

Bu sezona futbolcu olarak başlayan ve 8 maçta 613 dakika süre alan Nuri Şahin, takımın başına geçtikten sonra Antalyaspor 28 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi elde etti. Şahin, ligde teknik adam olarak maç başına 1,68'lik puan ortalaması yakaladı. Özellikle ligin ikinci yarısında muhteşem bir çıkış yakalayan ve son 14 maçta yenilgi yüzü görmeyen Antalyaspor, Şahin ile birlikte ligin en flaş takımlarından biri haline gelmişti.

Adı bir dönem Galatasaray teknik direktörlüğü için de anılan Şahin, hayalinin Alman kulübü Borussia Dortmund'da teknik direktörlük yapmak olduğunu söylemişti.

Futbolculuk kariyeri başarılarla dolu olan Nuri Şahin; Borussia Dortmund, Feyenoord, Real Madrid, Liverpool, Werder Bremen ve Antalyaspor formaları giydi. Şahin, 52 kez de A Milli Takımımız'ın formasını terletti.

ANTALYASPOR'UN SON 14 MAÇI

Fraport TAV Antalyaspor, ligde 2-1 kaybettiği Çaykur Rizespor maçının ardından oynadığı VavaCars Fatih Karagümrük (3-0), Yeni Malatyaspor (2-1), Demir Grup Sivasspor (1-0), Medipol Başakşehir (1-0), GZT Giresunspor (4-1), Altay (2-1), Atakaş Hatayspor (4-1), Aytemiz Alanyaspor (3-1) ve İttifak Holding Konyaspor (3-2) maçlarında sahadan 3 puanla ayrılırken, Gaziantep FK (0-0), Beşiktaş (0-0), Adana Demirspor (0-0), Yukatel Kayserispor (1-1) ile Trabzonspor (2-2) maçlarında ise berabere kaldı.

ŞAHİN, KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Ligin 8'inci haftasında Adana Demirspor'a 2-1 kaybedilmesi ve teknik direktör Ersun Yanal'ın görevden ayrılmasıyla futbol sorumlusu olarak Antalyaspor'da görev alan 33 yaşındaki Nuri Şahin, kulüp tarihine geçti. Nuri Şahin, Antalyaspor'un Süper Lig'de bir sezonda en uzun yenilmezlik serini gerçekleştiren teknik direktör oldu. Şahin'in takımı ligde oynanan son 14 maçta yenilgi yüzü görmedi. (Takvim)

