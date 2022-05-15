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Son dakika: Nuri Şahin'in Antalyaspor'u şov yapıyor! 4 gollü zafer...

15.05.2022 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-2 mağlup eden Fraport TAV Antalyaspor'un performansı dikkat çekiyor. Teknik direktör Nuri Şahin yönetimindeki kırmızı - beyazlılar, üst üste ikinci galibiyetini alırken müthiş bir seriye de imza attı.

Son dakika: Nuri Şahin'in Antalyaspor'u şov yapıyor! 4 gollü zafer...

Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Antalyaspor'un 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Fredy, 47. dakikada Naldo, 53. dakikada Haji Wright ve 70. dakikada kendi kalesine Florent Hadergjonaj kaydetti. Kasımpaşa'nın sayıları ise 37. ve 90+6. (p) dakikada Umut Bozok'tan geldi.

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Bu sonucun ardından teknik direktör Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, yenilmezlik serisini 15 maça çıkararak 58 puanla 7. sırada yer aldı. Son 3 maçta 2. kez yenilen Kasımpaşa ise 50 puanla 10. sırada yer buldu.

Antalyaspor, ligin son haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Kasımpaşa ise Altay deplasmanına giderek sezonu kapatacak.


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