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Son dakika: Okan Buruk'a iki ülkeden teklif geldi! Galatasaray derken...

03.05.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray camiası, 11 Haziran'da gerçekleştirilecek olan seçimi bekliyor! Sarı - kırmızılılarda başkan Burak Elmas ile yönetimi idari yönden ibra edilmemiş ve tüzük gereği zorunlu olarak seçime gitme kararı alınmıştı. İstinaf mahkemesinin karara tedbir koymasının ardından seçim ileri bir tarihe ertelenmişti.

Son dakika: Okan Buruk'a iki ülkeden teklif geldi! Galatasaray derken...

Son dakika haberleri: Galatasaray, bu sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda taraftarlarının beklentisinin altında kalmıştı. Sarı - kırmızılılarda gelen kötü sonuçların ardından önce Fatih Terim ile yollar ayrılmış sonra ise başkan Burak Elmas idari yönden ibra edilmemişti. 11 Haziran'da seçime gidecek olan sarı - kırmızılılarda gelecek sezon hangi ismin teknik direktörlük koltuğunda oturacağı da merakla bekleniyordu.

TORRENT İLE AYRILIK GELİYOR

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Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine getirilen Domenec Torrent ve ekibinin beklenenm performansı sergileyememesinin ardından İspanyol çalıştırıcı ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı - kırmızılılarda başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, Domenec Torrent ile devam etmeyeceklerini ifade etmişti.

OKAN BURUK'A İKİ TEKLİF

Okan Buruk

Metin Öztürk, Okan Buruk ile görüşmelere başlarken Eşref Hamamcıoğlu yabancı bir teknik direktörle devam etmek istediklerini belirtti. Ancak Okan Buruk'a iki ülkenin milli takımlarından teklif geldi.

AFRİKA'DAN

Okan Buruk

Tuttomercato'nun haberine göre Medipol Başakşehir'den ayrıldıktan sonra kulüp çalıştırmayan Okan Buruk'a Güney Afrika'dan iki teklif geldi. Nijerya Futbol Federasyonu ve Gana Futbol Federasyonları, A Milli Takımı çalıştırması için Buruk'a teklif götürdü.

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