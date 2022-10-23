SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. SON DAKİKA: Okan Buruk Alanyaspor maçı sonunda patladı! "Savaş başladı"

SON DAKİKA: Okan Buruk Alanyaspor maçı sonunda patladı! "Savaş başladı"

23.10.2022 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Uzun süre akıllardan çıkmayacak bir mücadeleye sahne olan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlanırken, Okan Buruk karşılaşmanın ardından sert açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

SON DAKİKA: Okan Buruk Alanyaspor maçı sonunda patladı! "Savaş başladı"

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray 2-0 öne geçtiği karşılaşmada rakibi 2-2 berabare kalırken, karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı'yı kırmızı kart ile cezalandırdı ve Galatasaray mücadeleyi 9 kişi tamamladı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Okan Buruk oldukça sert ifadeler kullandı.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

"ÜZÜCÜ!"

2e75e63e01d78778f3fc16168fa18f7c

"Oyuncularım elimden geleni yaptı. Onlara tek kızgınlığım, son dakikadaki korner! Oyuncuların bazıları gereksiz şekilde ceza sahası içine gitti. Paslaşarak bitireceğimiz maçı, üzücü şekilde bitirdik."

"BİZ BU SAVAŞTA VARIZ!"

7bd66276671aa2cc926844647b9f3623

"Ali Palabıyık'a rağmen çok pozisyona girdik! Galatasaray'a karşı savaş başladı! Bu sadece hakemler değil! Dışarıda da görüyoruz. Savaşacağız! Merak etmesinler! Biz bu savaşta varız! Biz de gerekeni yaparız. Büyük Galatasaray taraftarı da gerekeni yapar! Bu iş sadece burada kalmaz!"

"HAKEMLER İŞİN İÇERİSİNDE!"

93d11366-c1d5-4d67-8624-3aa094d3e47f

"Hep söylüyoruz ama aynı hakemler bu işin içerisinde. İnşallah bir değişim olur ama çok ümidim yok."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oyuncular bakakaldı! Nef Stadyumu'nda yaşananlar tüyleri diken diken etti Oyuncular bakakaldı! Nef Stadyumu'nda yaşananlar tüyleri diken diken etti
Wanda Nara'nın seks kaseti ortaya çıktı! Icardi ayrılığı sonrası video internete sızdırıldı...Wanda Nara'nın seks kaseti ortaya çıktı! Icardi ayrılığı sonrası video internete sızdırıldı...
Cristiano Ronaldo'nun yeni adresini duyurdular! ''Delirmiş olmalı''Cristiano Ronaldo'nun yeni adresini duyurdular! ''Delirmiş olmalı''
Anahtar Kelimeler:
son dakika galatasaray Süper Lig ak süper li

En Çok Okunan Haberler

"Çıplaktım, genital bölgemde..." Sırp modelin akılalmaz oyunu

"Çıplaktım, genital bölgemde..." Sırp modelin akılalmaz oyunu

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trende cinsel ilişkiye girdiler

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trende cinsel ilişkiye girdiler

Bir dönem kapanıyor! Ronaldo'nun yeni adresi...

Bir dönem kapanıyor! Ronaldo'nun yeni adresi...

Avrupa devleri sıraya girdi! Geldiği gibi gidiyor...

Avrupa devleri sıraya girdi! Geldiği gibi gidiyor...

'Pereira'nın hediyesi yuvadan uçuyor!'

'Pereira'nın hediyesi yuvadan uçuyor!'

'Jorge Jesus'tan nasıl korktuysa çocuğunu bıraktı!'

'Jorge Jesus'tan nasıl korktuysa çocuğunu bıraktı!'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

İnsan kanında bulundu: Organlara zarar veriyor

İnsan kanında bulundu: Organlara zarar veriyor

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.