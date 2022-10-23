SON DAKİKA: Okan Buruk Alanyaspor maçı sonunda patladı! "Savaş başladı"

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray 2-0 öne geçtiği karşılaşmada rakibi 2-2 berabare kalırken, karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı'yı kırmızı kart ile cezalandırdı ve Galatasaray mücadeleyi 9 kişi tamamladı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Okan Buruk oldukça sert ifadeler kullandı.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

"ÜZÜCÜ!"

"Oyuncularım elimden geleni yaptı. Onlara tek kızgınlığım, son dakikadaki korner! Oyuncuların bazıları gereksiz şekilde ceza sahası içine gitti. Paslaşarak bitireceğimiz maçı, üzücü şekilde bitirdik."

"BİZ BU SAVAŞTA VARIZ!"

"Ali Palabıyık'a rağmen çok pozisyona girdik! Galatasaray'a karşı savaş başladı! Bu sadece hakemler değil! Dışarıda da görüyoruz. Savaşacağız! Merak etmesinler! Biz bu savaşta varız! Biz de gerekeni yaparız. Büyük Galatasaray taraftarı da gerekeni yapar! Bu iş sadece burada kalmaz!"

"HAKEMLER İŞİN İÇERİSİNDE!"

"Hep söylüyoruz ama aynı hakemler bu işin içerisinde. İnşallah bir değişim olur ama çok ümidim yok."

