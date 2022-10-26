SON DAKİKA: Okan Buruk bu kez çileden çıktı! Son idmanda yanına çağırdı ve... İşte Kerem Aktürkoğlu'nun cezası

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan ve Galatasaray 2-0 öne geçse de rakibi ile 2-2 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldığı mücadelenin yankıları sürerken, özellikle karşılaşmanın son dakikalarında teknik direktör Okan Buruk adeta çılgına dönmüş saha kenarında adeta çıldırmıştı.
Alanyaspor maçının son dakikalarında kazanılan korner atışında pas vermek yerine rakibini çalımlamaya kalkınca topu kaptıran Kerem'in pozisyonu, Galatasaray'ın kalesindeki beraberlik golüyle sonuçlanınca, Okan hoca kulübede çılgına dönmüştü.
Karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede de oldukça sert ifadeler kullanan Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nu kastederek "Ne yazık ki zeki değiliz" ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan bu durumun ardından Buruk, Kerem'i cuma günkü Karagümrük karşılaşmasında kulübeye çekmeyi planlıyor.
Gerçekleştirilen son idmanda Okan Buruk'un Kerem Aktürkoğlu ile bir görüşme yaparak, daha konsantre ve daha dikkatli olmasını istediği öğrenildi. Genç oyuncunun kaptırdığı top nedeniyle üzgün olduğunu hocasına ilettiği de gelen haberler arasında. Sol kanatta Rashica ile yola devam etmek isteyen Okan Buruk'un, Abdülkerim ile Kazımcan takıma döndükten sonra tercihini bu yönde güncelleyeceği de gelen bilgiler arasında.