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SON DAKİKA: Okan Buruk bu kez çileden çıktı! Son idmanda yanına çağırdı ve... İşte Kerem Aktürkoğlu'nun cezası

26.10.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Yeni sezon öncesi kadrosuna bir çok yıldız ismi katan Galatasaray'da son haftalarda alınan sonuçlar taraftarı pek memnun etmedi. Sarı-Kırmızılılar ilk 11 haftada 18 puan toplarken son oynanan Alanyaspor karşısında alınan beraberlik Okan Buruk nezdinde bardağı taşırdı. Özellikle mücadelenin son dakikalarında Kerem Aktürkoğlu'nun kaybettiği top sonrası kenarda çıldıran Okan Buruk Aktürkoülu ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Okan Buruk bu kez çileden çıktı! Son idmanda yanına çağırdı ve... İşte Kerem Aktürkoğlu'nun cezası
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 11. haftasında oynanan ve Galatasaray 2-0 öne geçse de rakibi ile 2-2 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldığı mücadelenin yankıları sürerken, özellikle karşılaşmanın son dakikalarında teknik direktör Okan Buruk adeta çılgına dönmüş saha kenarında adeta çıldırmıştı.

  1. dakikada gelen golde son dakikada kullanılan korner pozisyonunda çalım atmak isterken topu kaptıran ve dönüşte beraberlik golüne sebep olan Kerem Aktürkoğlu'na çok sinirlenen Okan hoca, genç yeteneği Karagümrük karşısında kızağa çekmeye hazırlandığı iddia edildi.

ÇILGINA DÖNDÜ!

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Alanyaspor maçının son dakikalarında kazanılan korner atışında pas vermek yerine rakibini çalımlamaya kalkınca topu kaptıran Kerem'in pozisyonu, Galatasaray'ın kalesindeki beraberlik golüyle sonuçlanınca, Okan hoca kulübede çılgına dönmüştü.

"ZEKİ DEĞİLİZ"

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Karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede de oldukça sert ifadeler kullanan Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nu kastederek "Ne yazık ki zeki değiliz" ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan bu durumun ardından Buruk, Kerem'i cuma günkü Karagümrük karşılaşmasında kulübeye çekmeyi planlıyor.

ÖZEL OLARAK GÖRÜŞTÜ!

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Gerçekleştirilen son idmanda Okan Buruk'un Kerem Aktürkoğlu ile bir görüşme yaparak, daha konsantre ve daha dikkatli olmasını istediği öğrenildi. Genç oyuncunun kaptırdığı top nedeniyle üzgün olduğunu hocasına ilettiği de gelen haberler arasında. Sol kanatta Rashica ile yola devam etmek isteyen Okan Buruk'un, Abdülkerim ile Kazımcan takıma döndükten sonra tercihini bu yönde güncelleyeceği de gelen bilgiler arasında.

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