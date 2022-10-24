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Son dakika: Okan Buruk "taraftar gereğini yapacaktır" demişti! Galatasaraylılar'dan beklenmedik Palabıyık hamlesi... Sosyal medyada ifşaladılar

24.10.2022 00:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 11. haftası uzun süre akıllardan çıkmayacak bir mücadeleye sahne oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın 9 kişi tamamladığı mücadelede Alanyaspor karşısında 2-0 öne geçse de karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Maç sonunda Okan Buruk yaptığı açıklamada "Galatasaray taraftarı gereğini yapacaktır" ifadelerini kullanırken, Sarı-Kırmızılı taraftarlardan beklenmedik bir hamle geldi. İşte detaylar...

Son dakika: Okan Buruk "taraftar gereğini yapacaktır" demişti! Galatasaraylılar'dan beklenmedik Palabıyık hamlesi... Sosyal medyada ifşaladılar

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray - Alanyaspor maçı 2-2 beraberlikle sonuçlanırken, karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'ın verdiği kararlar mücadelenin önüne geçti.

9 KİŞİ KALDI!

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Galatasaray'ın 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 1 puanla ayrılırken, ev sahibi ekipte Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı gördüğü kırmızı kartlarla mücadeleyi 9 kişi tamamladı.

"TARAFTAR GEREĞİNİ YAPACAKTIR"

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Alınan bu sonucun ardından Ali Palabıyık Galatasaraylı taraftarların hedefi haline gelirken, Okan Buruk maç sonu yaptığı açıklamada "Galatasaray taraftarı gereğini yapacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

TELEFON NUMARASINI İFŞA ETTİLER

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Sarı-Kırmızılı taraftarlardan çok konuşulacak bir hamle geldi. Taraftarlar mücadelenin hakemi Ali Palabıyık'ın telefon numarasını sosyal medyadan ifşa ederek Palabıyık'a mesajlar gönderdi ve adresini bulmak adına çalışmalar başlattığı iddia edildi.

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