Son dakika: Okan Buruk "taraftar gereğini yapacaktır" demişti! Galatasaraylılar'dan beklenmedik Palabıyık hamlesi... Sosyal medyada ifşaladılar

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray - Alanyaspor maçı 2-2 beraberlikle sonuçlanırken, karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'ın verdiği kararlar mücadelenin önüne geçti.
Galatasaray'ın 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 1 puanla ayrılırken, ev sahibi ekipte Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı gördüğü kırmızı kartlarla mücadeleyi 9 kişi tamamladı.
Alınan bu sonucun ardından Ali Palabıyık Galatasaraylı taraftarların hedefi haline gelirken, Okan Buruk maç sonu yaptığı açıklamada "Galatasaray taraftarı gereğini yapacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
Sarı-Kırmızılı taraftarlardan çok konuşulacak bir hamle geldi. Taraftarlar mücadelenin hakemi Ali Palabıyık'ın telefon numarasını sosyal medyadan ifşa ederek Palabıyık'a mesajlar gönderdi ve adresini bulmak adına çalışmalar başlattığı iddia edildi.