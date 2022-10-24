Son dakika: Okan Buruk "taraftar gereğini yapacaktır" demişti! Galatasaraylılar'dan beklenmedik Palabıyık hamlesi... Sosyal medyada ifşaladılar

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray - Alanyaspor maçı 2-2 beraberlikle sonuçlanırken, karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'ın verdiği kararlar mücadelenin önüne geçti.

9 KİŞİ KALDI!

Galatasaray'ın 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 1 puanla ayrılırken, ev sahibi ekipte Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı gördüğü kırmızı kartlarla mücadeleyi 9 kişi tamamladı.

"TARAFTAR GEREĞİNİ YAPACAKTIR"

Alınan bu sonucun ardından Ali Palabıyık Galatasaraylı taraftarların hedefi haline gelirken, Okan Buruk maç sonu yaptığı açıklamada "Galatasaray taraftarı gereğini yapacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

TELEFON NUMARASINI İFŞA ETTİLER

Sarı-Kırmızılı taraftarlardan çok konuşulacak bir hamle geldi. Taraftarlar mücadelenin hakemi Ali Palabıyık'ın telefon numarasını sosyal medyadan ifşa ederek Palabıyık'a mesajlar gönderdi ve adresini bulmak adına çalışmalar başlattığı iddia edildi.



