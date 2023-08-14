Son dakika: Okan Buruk'un 'Bizimle olmayacaklar' dediği futbolcular ortaya çıktı! İki yıldıza birden veda...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Mondihome Kayserispor deplasmanına çıkmıştı. Son şampiyon sarı - kırmızılılar, yeni transferlerinin de sahne aldığı maçta sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmış ve sezona 1 puanla başlamıştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise müsabaka sonrası yaptığı açıklamayla gündem olmuştu.

"BİZİMLE OLMAYACAKLAR"

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Buruk, "Sonraki haftalarda Galatasaray'ın kalitesini daha yüksek şekilde göreceğiz. Onu görmezsek zaten, oyuncular bizimle birlikte olmayacak." demişti.

O İSİMLER ORTAYA ÇIKTI

Milliyet'in haberine göre Okan Buruk'un hedefindeki futbolcular Leo Dubois ve Sergio Oliveira...

DUBOIS'NIN TAVIRLARI RAHATSIZ ETTİ

Sarı-kırmızılı hocanın oyundan alınırken agresif bir görüntü sergileyen Dubois ile yine sahada kaldığı süre boyunca beklentilere yanıt veremeyen Oliveira’ya göndermede bulunduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılılara büyük umutlarla gelen ama Boey’un beklenmedik performansı ile arka plana düşen ve ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Dubois’in mutsuzluğunun teknik heyeti rahatsız ettiği belirtildi.

OLIVEIRA'YI PERFORMANSI VURDU

Yine geçen sezon sonunda düşen performansı ve Galatasaray’dan aldığı yıllık 2 milyon 750 bin euro ücret ile dikkat çeken Oliveira’nın görüntüsünün kaygı verdiği bildirildi. 3 sene daha sözleşmesi bulunan Portekizli oyuncunun vurdumduymaz halinin ve sahadaki etkisizliğinin Okan Buruk’un sabrını taşırdığı öğrenildi. Her iki futbolcu ile ilgili değerlendirme yapıldığı vurgulandı.

