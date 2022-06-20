SON DAKİKA: Okan Buruk'un ilk transferi belli oldu! Kimse beklemiyordu

Galatasaray'da yeni başkan Dursun Özbek teknik direktör belirsizliğini ortadan kaldırmak isterken, Torrent ile yola devam etmeyeceği bilinen Özbek yönetimi Galatsaray'ın efsane isimlerinden Okan Buruk ile büyük oranda anlaşmıştı.

LİSTEYE SÜRPRİZ İSİM!

Gerçekleştirilen kısa telefon görüşmesi sonrası, ailesi ile yurt dışında bulunan Okan Buruk ile prensip anlaşmasına varılırken resmi açıklamanın kısa süre içerisinde açıklanması beklenirken transfer çalışmalarına hız veren Sarı-Kırmızılı yönetimin, yeni hocasının isteği doğrultusunda sürpriz bir ismi listeye aldığı öğrenildi.

CENK ERGÜN İLE GÖRÜŞTÜ!

Medipol Başakşehir ile Süper Lig şampiyonluğuna uzanan Buruk'un Galatasaray'da da yeni başarılara imza atmak isterken sportif direktör Cenk Ergün ile yeni sezon planlamasına dair çalışmalara başladığı öğrenildi.

HALİL'İ MUTLAKA ALIN!

47 yaşındaki çalıştırıcının özel olarak Halil Dervişoğlu'nu istediği ve Ergün ile yapılan görüşmede milli futbolcunun bonservisinin alınmasına dair istekli bir tutum sergilediği belirtiliyor.

HALİL 'IN' UMUT 'OUT!'

Genç çalıştırıcının Dervişoğlu'nun yeni sezonda mutlaka kadroda yer almasını istediğini iletirken, Umut Bozok'un yerine Halil Dervişoğlu'nun bonservisiyle kadroya katılmasını istediğini iletti.

5 MİLYON EURO!

Okan Buruk'un bu talebi sonrası 22 yaşındaki oyuncunun kulübü Brentford ile pazarlıkların hızlandığı, İngilizler'in milli yıldız için 5 milyon Euro istediği öğrenildi.



