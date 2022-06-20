SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. SON DAKİKA: Okan Buruk'un ilk transferi belli oldu! Kimse beklemiyordu

SON DAKİKA: Okan Buruk'un ilk transferi belli oldu! Kimse beklemiyordu

20.06.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... Yeni başkan Dursun Özbek öncelikli olarak teknik direktör konusunu halletmek isterken, Okan Buruk ile prensip anlaşmasına varıldığı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Sarı-Kırmızılı ekibin kısa süre içerisinde Okan Buruk için resmi açıklama yapması beklenirken, Sportif Direktör Cenk Ergün ile görüşen genç çalıştırıcının ilk transfer talebi de belli oldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Okan Buruk'un ilk transferi belli oldu! Kimse beklemiyordu
Halil Dervişoğlu

Halil Dervişoğlu

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da yeni başkan Dursun Özbek teknik direktör belirsizliğini ortadan kaldırmak isterken, Torrent ile yola devam etmeyeceği bilinen Özbek yönetimi Galatsaray'ın efsane isimlerinden Okan Buruk ile büyük oranda anlaşmıştı.

LİSTEYE SÜRPRİZ İSİM!

okokkk

Gerçekleştirilen kısa telefon görüşmesi sonrası, ailesi ile yurt dışında bulunan Okan Buruk ile prensip anlaşmasına varılırken resmi açıklamanın kısa süre içerisinde açıklanması beklenirken transfer çalışmalarına hız veren Sarı-Kırmızılı yönetimin, yeni hocasının isteği doğrultusunda sürpriz bir ismi listeye aldığı öğrenildi.

CENK ERGÜN İLE GÖRÜŞTÜ!

njjb

Medipol Başakşehir ile Süper Lig şampiyonluğuna uzanan Buruk'un Galatasaray'da da yeni başarılara imza atmak isterken sportif direktör Cenk Ergün ile yeni sezon planlamasına dair çalışmalara başladığı öğrenildi.

HALİL'İ MUTLAKA ALIN!

ınını

47 yaşındaki çalıştırıcının özel olarak Halil Dervişoğlu'nu istediği ve Ergün ile yapılan görüşmede milli futbolcunun bonservisinin alınmasına dair istekli bir tutum sergilediği belirtiliyor.

HALİL 'IN' UMUT 'OUT!'

uyuygü

Genç çalıştırıcının Dervişoğlu'nun yeni sezonda mutlaka kadroda yer almasını istediğini iletirken, Umut Bozok'un yerine Halil Dervişoğlu'nun bonservisiyle kadroya katılmasını istediğini iletti.

5 MİLYON EURO!

wwww

Okan Buruk'un bu talebi sonrası 22 yaşındaki oyuncunun kulübü Brentford ile pazarlıkların hızlandığı, İngilizler'in milli yıldız için 5 milyon Euro istediği öğrenildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte Özbek-Buruk görüşmesinde konuşulanlar!İşte Özbek-Buruk görüşmesinde konuşulanlar!
Galatasaray forma satışında patlama yapabilir!Galatasaray forma satışında patlama yapabilir!
Taraftarı çıldırtan Uğurcan açıklaması!Taraftarı çıldırtan Uğurcan açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Galatasaray Futbol Kulübü Halil Dervişoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Petrolde sert düşüş! Gözler benzin ve motorin fiyatlarında: Salı günü…

Petrolde sert düşüş! Gözler benzin ve motorin fiyatlarında: Salı günü…

Asgari ücret zammı için rakamlar netleşmeye başladı

Asgari ücret zammı için rakamlar netleşmeye başladı

İşte Özbek-Buruk görüşmesinde konuşulanlar!

İşte Özbek-Buruk görüşmesinde konuşulanlar!

Arda için şaşırtan teklif! Bunu kimse beklemiyordu

Arda için şaşırtan teklif! Bunu kimse beklemiyordu

Jesus'un forvet listesi belli oldu! 5 isim...

Jesus'un forvet listesi belli oldu! 5 isim...

Ölen oğlunun ardından öyle bir şey yaptı ki!

Ölen oğlunun ardından öyle bir şey yaptı ki!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

23 yaşında 56 yaşındaki milyonerle nişanlı!

23 yaşında 56 yaşındaki milyonerle nişanlı!

Kızı Zeyno kocaman oldu! "Büyüdükçe annesine benziyor"

Kızı Zeyno kocaman oldu! "Büyüdükçe annesine benziyor"

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Sevgilisi ‘çirkinsin’ demişti! “Terk etti, şimdi modelim”

Sevgilisi ‘çirkinsin’ demişti! “Terk etti, şimdi modelim”

''Terk edilince kocamla birbirimizin omzunda ağladık''

''Terk edilince kocamla birbirimizin omzunda ağladık''

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.