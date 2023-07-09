Son dakika | Okullar ne zaman başlayacak? MEB duyurdu! 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı

Son dakika haberi: Okulların başlayacağı tarih belli oldu. Yeni eğitim öğretim yılının takvimi Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Bakanlığın paylaştığı 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ne göre ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak. İkinci dönem 14 Haziran Cuma günü sona erecek.
2024-2024 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi— Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) July 9, 2023
???? İlk ders zili, 11 Eylül’de çalacak.
???? İkinci dönem, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.
???? 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024’te başlayacak.
????Yeni dönemde, okullarımızda sağlıkla buluşmak üzere… pic.twitter.com/klve8zTtOl