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Son dakika | Okullar ne zaman başlayacak? MEB duyurdu! 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı

09.07.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı '2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni duyurdu. Buna göre 'Okullar ne zaman başlayacak?' sorusu yanıtını buldu. Bakanlık, ilk ders zilinin 11 Eylül'de çalacağını açıkladı.

Son dakika haberi: Okulların başlayacağı tarih belli oldu. Yeni eğitim öğretim yılının takvimi Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

MEB PAYLAŞTI! İŞTE 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

Bakanlığın paylaştığı 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ne göre ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak. İkinci dönem 14 Haziran Cuma günü sona erecek.

2024-2024 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

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