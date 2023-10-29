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SON DAKİKA OKULLAR TATİL Mİ? 30 Ekim 2023 okullar tatil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

29.10.2023 22:22 | Son Güncelleme:
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Son dakika okullar tatil mi ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın pazar gününe denk gelmesi sebebiyle 30 Ekim 2023 Pazartesi okullar tatil olacak mı merak ediliyordu. Kutlamaların yoğun geçtiği günün sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konuya dair bir açıklama geldi. Peki, SON DAKİKA OKULLAR TATİL Mİ? 30 Ekim 2023 okullar tatil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

30 Ekim pazartesi okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Bir son dakika açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya açıklık getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 30 Ekim Pazartesi günü okulların tatil edildiğini açıkladı. 'Son dakika okullar tatil mi ve 30 Ekim okullar tatil mi' ekranları sorgulanıyor. İşte konuya dair detaylar...

SON DAKİKA OKULLAR TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın pazar gününe denk gelmesinin ardından pazartesi günü okullar tatil olacak mı merak konusuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim." ifadelerini kullandı.

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30 Ekim Pazartesi (yarın) okullar 1 günlüğüne tatil edildi. 31 Ekim 2023 Salı günü okullar eğitim öğretime kaldıkları yerden devam edecekler.

30 EKİM 2023 OKULLAR TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ile birlikte 30 Ekim Pazartesi günü okullar tatil edildi. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler 1 günlüğüne tatil edilirken üniversiteler için bir açıklama yapılmadı.

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Eğitime 31 Ekim Salı günü tekrar devam edilecek. Üniversitelerin tatil durumu ilgili bir açıklama yapılması halinde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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