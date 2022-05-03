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Son dakika: Olacak iş değil! Galatasaray taraftarını isyan ettiren rekor...

03.05.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Bu sezon Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda beklentilerin altında kalan Galatasaray, taraftarlarını üzmeye devam ediyor. Fatih Terim ile başlanan sezona Domenec Torrent ile devam eden sarı - kırmızılılar, kötü bir rekora da imza attı. Galatasaray, 2003/04'ten itibaren bir ilki yaşadı...

Son dakika: Olacak iş değil! Galatasaray taraftarını isyan ettiren rekor...
Mostafa Mohamed

Mostafa Mohamed

MSR Mısır
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor'u konuk eden ve sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da gösterilen performans, taraftarların büyük tepkisini çekmişti. Sarı - kırmızılılar, 16 yıl sonra kötü bir rekor kırdı.

2003/04'TEN SONRA İLK

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34 haftalık maratona sahne olan 2003-04 sezonunda 47, 2010-11 sezonunda 46 gol, 2015-16 sezonunda 49 gol yiyen Galatasaray bir anlamda Burak Elmas başkanlığında ve Torrent'in kenar yönetiminde en kötü performansına imza atıp, rekor kırdı!

KÖTÜ GÜNLERİN GERİDE KALMASINI BEKLİYORLAR

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Galatasaray sahada dökülürken 26 Mart'taki kongrenin ardından yönetimsiz de kaldı. İbra edilmeyen Başkan Elmas'ın 30 Nisan'a seçim koymasına karşılık açılan davalar nedeniyle sandık kurulamadı ve kongre bir kez daha ertelendi. Şimdi taraftarlar seçimin yapılmasını ve kötü günlerin geride kalmasını bekliyor.

55 GÜNLÜK MARATON

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Seçimin arifesinde olan Galatasaray'da en çok merak edilen konuların başında transfer ve futbolculardan alınacak olan borçsuzluk kağıdı geliyor. Süper Lig'in yeni sezonu 5 Ağustos başlayacak ve sarı- kırmızılıları seçim sonrası 55 günde yoğun bir gündem bekliyor.

600 MİLYON TL

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Yeni yönetim seçimden sonra 18 gün içinde Mostafa Mohamed için 4 milyon dolar ödemek zorunda. Ayrıca Ağustos ayında Bankalar Birliği'ne ilk taksit yatırılacak. Mali kongrede bütçeye onay çıkmaması nedeniyle 600 milyon TL'ye yakın borcun biriktiği ifade ediliyor.

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Galatasaray kurulduğu günden bu yana ilk defa hak ettiği yerde.

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