Son dakika: Olaylı Göztepe - Altay maçının faturası belli oldu! 19 kişi için tutuklama kararı...

Son dakika haberleri: Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında oynanan Göztepe - Altay karşılaşmasında uzun süre hafızalardan çıkmayacak skandallar yaşanmıştı. Müsabakanın 23. dakikasında Altay tribünlerinden Göztepe taraftarlarının bulunduğu bölgeye atılan işaret fişeği, bir kişiye isabet etmişti. Yüzüne gelen işaret fişeği sonrasında yaralanan Mehmet Çakır, sedye ile ambulansa taşınmıştı.
Bu esnada sahaya giren bir kişi, Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasına korner direğiyle vurmuştu. Nihat Aydın isimli saldırgan, "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada işaret fişeklerini, özel ambulans şirketi şoförlerinin maç günü saat 16.34'te içeriye soktuğu belirtilmişti.
Bu olayların ardından adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 19’u tutuklandı.