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Son dakika: Olaylı Göztepe - Altay maçının faturası belli oldu! 19 kişi için tutuklama kararı...

30.11.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında oynanan Göztepe - Altay müsabakasında yaşanan olaylar sonrasında hakem maçı ertelemişti. Altay tribünlerinden Göztepe taraftarlarının bulunduğu bölgeye atılan işaret fişeği sonrası oyun durmuş, o esnada bir taraftar sahaya girerek Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasına korner direğiyle vurmuştu. Karşılaşmada çıkan olaylarla ilgili mahkemeye sevk edilen 28 kişiden 19'u için tutuklama kararı verildi.

Son dakika: Olaylı Göztepe - Altay maçının faturası belli oldu! 19 kişi için tutuklama kararı...

Son dakika haberleri: Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında oynanan Göztepe - Altay karşılaşmasında uzun süre hafızalardan çıkmayacak skandallar yaşanmıştı. Müsabakanın 23. dakikasında Altay tribünlerinden Göztepe taraftarlarının bulunduğu bölgeye atılan işaret fişeği, bir kişiye isabet etmişti. Yüzüne gelen işaret fişeği sonrasında yaralanan Mehmet Çakır, sedye ile ambulansa taşınmıştı.

KALECİYE SALDIRAN KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

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Bu esnada sahaya giren bir kişi, Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasına korner direğiyle vurmuştu. Nihat Aydın isimli saldırgan, "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İŞARET FİŞEKLERİNİ AMBULANS ŞOFÖRLERİ İÇERİ SOKMUŞTU

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İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada işaret fişeklerini, özel ambulans şirketi şoförlerinin maç günü saat 16.34'te içeriye soktuğu belirtilmişti.

ŞÜPHELİLERİN 19'U TUTUKLANDI

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Bu olayların ardından adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 19’u tutuklandı.

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