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Son dakika: 'Onu geri alır mısınız?' Galatasaray istemiyor! Haris Seferovic için Benfica'ya dönüş ihtimali...

28.11.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yaz transfer döneminde birçok dünya yıldızını kadrosuna katan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu isimler arasında yer alan Haris Seferovic, beklenen performansı gösterememiş ve yedek kulübesine adeta hapsolmuştu. Sarı - kırmızılılar, devre arasında yapılacak takviyelerin yanı sıra takımdan ayrılacak olan oyuncuları da belirledi. Benfica'dan Galatasaray'a gelen Seferovic için yönetimin "Onu geri alır mısınız?" şeklinde bir mesaj ilettiği öne sürüldü.

Son dakika: 'Onu geri alır mısınız?' Galatasaray istemiyor! Haris Seferovic için Benfica'ya dönüş ihtimali...

Son dakika haberleri: Galatasaray; yaz transfer dönemini oldukça hızlı bir şekilde geçirmiş ve Mauro Icardi, Juan Mata, Dries Mertens, Lucas Torreira ile Sergio Oliveira gibi dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katmıştı. Bu isimlerin yanı sıra santrfor oyuncusu Haris Seferovic'i de transfer eden sarı - kırmızılıların yeni planı ortaya çıktı.

ICARDI, GOMIS VE SEFEROVIC

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Galatasaray, sezon başında PSG'den kiraladığı Mauro Icardi'nin durumunu sezon sonuna kadar bekleyecek. Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Bafetimbi Gomis ve Haris Seferovic için ise karar verildi.

BENFICA İLE GÖRÜŞÜLDÜ

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Bafetimbi Gomis'e veda etmeye hazırlanan sarı - kırmızılılarda Haris Seferovic için de Benfica ile görüşüldü.

"GERİ ALIR MISINIZ?"

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Aslan'da beklenen performansı gösteremeyen İsviçreli golcü için Benfica ile yapılan görüşmede "Geri alır mısınız?" önerisi sunuldu. Benfica'nın da kısa süre içerisinde kararını Galatasaray'a ileteceği ifade edildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 10 resmi maça çıkan 30 yaşındaki santrfor, 2 gol kaydetti.

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