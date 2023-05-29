EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. SON DAKİKA | ÖSYM'den DGS kararı! Deprem bölgesindekilerden ücret alınmayacak

SON DAKİKA | ÖSYM'den DGS kararı! Deprem bölgesindekilerden ücret alınmayacak

29.05.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: ÖSYM'den Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) ilişkin yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada DGS için deprem bölgesinden başvuru yapan adaylardan sınav ücreti almayacağı bildirildi.

SON DAKİKA | ÖSYM'den DGS kararı! Deprem bölgesindekilerden ücret alınmayacak

Son dakika: Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) yönelik başvurular başladı. ÖSYM, başvurularla ilgili yeni bir karar aldı. Yapılan açıklamada DGS için deprem bölgesinden başvuru yapan adaylardan sınav ücreti alınmayacağı bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğrenciler bu tarihlere dikkat! Başvurular bugün başladıÖğrenciler bu tarihlere dikkat! Başvurular bugün başladı
DGS BAŞVURUSU nasıl yapılır? DGS başvuru kılavuzu yayınlandı mı?DGS BAŞVURUSU nasıl yapılır? DGS başvuru kılavuzu yayınlandı mı?
EK ÖĞRETMEN ATAMASI 2023 olacak mı? Kaç ek öğretmen ataması yapılacak? Bakan Özer'den son dakika açıklamasıEK ÖĞRETMEN ATAMASI 2023 olacak mı? Kaç ek öğretmen ataması yapılacak? Bakan Özer'den son dakika açıklaması
Anahtar Kelimeler:
DGS son dakika

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Öğrenciler bu tarihlere dikkat! Başvurular bugün başladı

Öğrenciler bu tarihlere dikkat! Başvurular bugün başladı

DGS başvuruları neden başlamadı?

DGS başvuruları neden başlamadı?

'Müjde' diyerek duyurdu! 'Zorunlu olacak'

'Müjde' diyerek duyurdu! 'Zorunlu olacak'

Gelen şikayetler sonrası harekete geçildi! YÖK'ten vakıf üniversitelerine 'zam' uyarısı

Gelen şikayetler sonrası harekete geçildi! YÖK'ten vakıf üniversitelerine 'zam' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

Selfie çekerken telefonunu baraj gölüne düşürdü! Suları boşalttırdı

Selfie çekerken telefonunu baraj gölüne düşürdü! Suları boşalttırdı

Çok satanlarda birinci sırada! Camper ayakkabıda 1000 TL indirim

Çok satanlarda birinci sırada! Camper ayakkabıda 1000 TL indirim

Tüm ailesini katletti! Savunmasını duyan inanamadı

Tüm ailesini katletti! Savunmasını duyan inanamadı

"Sonuçta erkeksin" yorumu gündem olmuştu! Üstsüz poz geldi

"Sonuçta erkeksin" yorumu gündem olmuştu! Üstsüz poz geldi

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.