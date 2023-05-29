SON DAKİKA | ÖSYM'den DGS kararı! Deprem bölgesindekilerden ücret alınmayacak

Son dakika: Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) yönelik başvurular başladı. ÖSYM, başvurularla ilgili yeni bir karar aldı. Yapılan açıklamada DGS için deprem bölgesinden başvuru yapan adaylardan sınav ücreti alınmayacağı bildirildi.
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