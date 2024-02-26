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Son dakika | Oyuncu Tolga Savacı hayatını kaybetti!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
26.02.2024 18:35
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Türk dizi ve sinema oyuncusu Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti.

Son dakika | Oyuncu Tolga Savacı hayatını kaybetti!

Oyuncu Tolga Savacı'dan hayranlarını kahreden haber geldi. Türk dizi ve sinema oyuncusu Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayata gözleri yumdu.

"KAYBETTİM DEV YÜREKLİ SEVDİCEĞİMİ"

Ünlü oyuncunun vefat haberini Savacı'nın eşi Nermin Bezmen "Yüreğim kanıyor!!! Kanıyor!!! Kaybettim, dev yürekli sevdiceğimi.. Ansızın çıktı sonsuza yolculuğuna... Ben yerle gök, yanginlarla buzlar arasında kayıplarda..." sözleriyle duyurdu.

TOLGA SAVACI KİMDİR?

Tolga Savacı, 6 Mayıs 1963 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Ablası eski mankenlerden Sibel Savacı'dır. Ayrıca Zeynep Savacı adında bir kız kardeşi vardır.Fransız Kolejini bitirdi.

1983 yılında mankenlik eğitimi almak için İtalya'ya gitti. İki yıl İtalya, Almanya, Fransa'da mankenlik yaptı, su topu oynadı.1985 yılında ilk çevirdiği filimde "Arzu" adında bir filmde Banu Alkan'la oynadı, ardından Hülya Avşar'la "Tapılacak Kadın" ve "Sekreter" filmlerinde oynadı. Gençliğinde bir ara motosiklet yarışçılığı yaptı.

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