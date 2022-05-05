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  4. Son dakika: Oyuncuları bile şaşırttı! Torrent, Galatasaray antrenmanını durdurup bakın ne yaptı...

Son dakika: Oyuncuları bile şaşırttı! Torrent, Galatasaray antrenmanını durdurup bakın ne yaptı...

05.05.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da Teknik Direktör Domenec Torrent ile yolların ayrılacağı kesinleşti. İspanyol çalıştırıcı dün yapılan antrenmanda ilginç bir olaya başvurdu. Oyuncular antrenman yaparken hepsinin yanına toplayan Torrent, ufak bir toplantı gerçekleştirdi. Yaptığı toplantıda oyunculara önümüzdeki sezon takımın başında yüksek ihtimalle olmayacağını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı herkesi şaşırttı. Antrenmanı durdurup böyle bir açıklama yapan Torrent büyük şaşkınlık yarattı.

Son dakika: Oyuncuları bile şaşırttı! Torrent, Galatasaray antrenmanını durdurup bakın ne yaptı...

Son dakika haberleri... Galatasaray'da hayal kırıklığı ile geçen sezon noktalanıyor... Fatih Terim'in ayrılığı sonrası Burak Elmas tarafından takımın başına getirilen Domenec Torrent aşısı da tutmadı ve takımın kötü gidişi aynı şekilde devam etti.

TAKIMDAN KESİN OLARAK AYRILIYOR

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Torrent, dün yapılan antrenmanda oyuncularıyla konuşarak takımdan ayrılacağını açıkladı. Antrenman sırasında böyle bir açıklama yapması herkes tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Morali bozuk ve durgun olduğu gözlenen Torrent'in gemileri yaktığı ve önümüzdeki sezon kesin olarak takımın başında yer almayacağı öğrenildi.

SEZON SONU BİLE BEKLENMEYEBİLİR

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Domenec Torrent'in menajeriyle yapılacak görüşmelerde eğer tazminat konusunda anlaşma sağlanırsa, İspanyol hoca ve ekibinin Galatasaray'dan ayrılığı kalan maçlar öncesinde de gerçekleşebilir.


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