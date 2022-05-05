Son dakika: Oyuncuları bile şaşırttı! Torrent, Galatasaray antrenmanını durdurup bakın ne yaptı...

Son dakika haberleri... Galatasaray'da hayal kırıklığı ile geçen sezon noktalanıyor... Fatih Terim'in ayrılığı sonrası Burak Elmas tarafından takımın başına getirilen Domenec Torrent aşısı da tutmadı ve takımın kötü gidişi aynı şekilde devam etti.

TAKIMDAN KESİN OLARAK AYRILIYOR

Torrent, dün yapılan antrenmanda oyuncularıyla konuşarak takımdan ayrılacağını açıkladı. Antrenman sırasında böyle bir açıklama yapması herkes tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Morali bozuk ve durgun olduğu gözlenen Torrent'in gemileri yaktığı ve önümüzdeki sezon kesin olarak takımın başında yer almayacağı öğrenildi.

SEZON SONU BİLE BEKLENMEYEBİLİR

Domenec Torrent'in menajeriyle yapılacak görüşmelerde eğer tazminat konusunda anlaşma sağlanırsa, İspanyol hoca ve ekibinin Galatasaray'dan ayrılığı kalan maçlar öncesinde de gerçekleşebilir.



