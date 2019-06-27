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SON DAKİKA Ozan Kabak'ın yeni takımı Schalke 04

ALMANYA HABERLERİ  | 27.06.2019 11:40 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın yeni takımı Schalke 04 oldu. Ozan Kabak, Stuttgart'ta gösterdiği performansla Almanya'da yılın çaylağı seçilmiş ve dev takımların transfer listesine girmişti.

SON DAKİKA Ozan Kabak'ın yeni takımı Schalke 04

Ozan Kabak'la ilgili son dakika transfer iddiası... Milan ve Bayen Münih gibi devleri peşinden koşturan Ozan Kabak'ın yeni takımı Schalke 04 oldu.

Bild gazetesinin haberine göre; Stuttgart'ta gösterdiği performansla Almanya'da yılın çaylağı seçilen ve dev takımların transfer listesine giren Ozan Kabak, Schalke 04'ü seçti.

Haberde "Bayern Münih'te Boateng'in geleceğinin belirsiz olması nedeniyle beklemek istemeyen Ozan Kabak, Schalke O4'te karar kıldı. Türk oyuncunun tercihinde kendisini Stuttgart'a getiren ve Schalke sportif direktörlük görevini yürüten Michael Reschke etkili oldu" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ozan Kabak schalke 04 stuttgart

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