SON DAKİKA Ozan Kabak'ın yeni takımı Schalke 04

Ozan Kabak'la ilgili son dakika transfer iddiası... Milan ve Bayen Münih gibi devleri peşinden koşturan Ozan Kabak'ın yeni takımı Schalke 04 oldu.
Bild gazetesinin haberine göre; Stuttgart'ta gösterdiği performansla Almanya'da yılın çaylağı seçilen ve dev takımların transfer listesine giren Ozan Kabak, Schalke 04'ü seçti.
Haberde "Bayern Münih'te Boateng'in geleceğinin belirsiz olması nedeniyle beklemek istemeyen Ozan Kabak, Schalke O4'te karar kıldı. Türk oyuncunun tercihinde kendisini Stuttgart'a getiren ve Schalke sportif direktörlük görevini yürüten Michael Reschke etkili oldu" denildi.
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